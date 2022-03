GF Vip Daytime, anticipazioni 3 marzo 2022: news ultim’ora in attesa della puntata in diretta tv

Pochissime puntate ancora, poi il 14 marzo ci sarà l’attesa finale del Grande Fratello Vip, il reality che da mesi sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. I ‘vipponi’, i reduci, quelli che ancora sono nella casa, sono sempre più agguerriti perché l’obiettivo di tutti è vincere e quella di stasera, giovedì 3 marzo, sarà una puntata ricca di colpi di scena, tra polemiche accese e confronti. Ma cosa succederà nel daytime, che anticipa la diretta?

Anticipazioni pomeridiano GF VIP: cosa vedremo oggi

La tensione nella casa del GF VIP è alle stelle. E nel corso del pomeridiano di oggi la protagonista sarà Sophie Codegoni, la 18enne ‘distrutta’ dopo l’uscita flash del suo fidanzato Alessandro Basciano, che è stato mandato dritto al televoto da Miriana Trevisan. E’ stata una strategia? Un modo per vincere facile? Quello che è certo è che l’ex tronista si sente sempre più sola perché non ha all’interno della casa il suo fidanzato, quello che la supportava in ogni momento.

Lo sfogo di Davide Silvestri contro Lulù

Ma non solo. La tensione è alle stelle anche tra Davide Silvestri, che questa sera è al televoto e a rischio eliminazione, e Lulù, una delle finaliste del gioco. L’attore non ha ben capito la nomination della princess e ora sembra intenzionato a vendicarsi perché credeva Lulù sua amica, ma forse si sbagliava.

GF VIP anticipazioni della diretta di stasera: chi è al televoto

Al televoto questa sera, quindi a rischio eliminazione, ben 5 concorrenti, tutti veterani del gioco tranne Antonio Medugno, che è arrivato da poche settimane nella casa. Se la giocheranno Sophie Codegoni, Miriana Trevisan, Giucas Casella, Davide Silvestri e l’influencer napoletano, che la scorsa settimana sembrava deciso a lasciare il gioco. Chi di loro verrà salvato dal pubblico, che come sempre è sovrano nelle decisioni?