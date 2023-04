GF VIP, Donnamaria scrive una canzone per Antonella: ecco quando esce ‘Il cielo stanotte’

Nonostante non facciano più parte del Grande Fratello Vip, i Donnalisi – ovvero la coppia formata da Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria – continuano a far parlare del proprio amore. Amore nato all’interno del loft più spiato d’Italia e poi proseguito al di fuori, lontano dalle telecamere ma non dai social. Infatti, è proprio dal suo profilo Instagram che Edoardo Donnamaria ha annunciato ai propri beniamini l’uscita di un brano che ha scritto per Antonella, pezzo che descrive l’evoluzione cui è andato incontro il loro rapporto.

Il brano che Edoardo Donnamaria ha scritto per Antonella Fiordelisi

Il brano che Edoardo Donnamaria ha scritto per Antonella Fiordelisi si intitola: ‘Il cielo stanotte’, scritto e composto molto probabilmente nel periodo in cui la attendeva fuori dalla Casa. Una volta che anche la Fiordelisi – non senza lo stupore degli altri concorrenti ma anche del pubblico a casa che la vedeva tra le finaliste del reality – è uscita dal programma, i due non si sono più lasciati. Sempre sui social Edoardo racconta di averle fatto una sorpresa facendole ascoltare la canzone: ‘Ma che hai fatto? Ma sei serio? Una canzone per me’? Questa la stupita replica della 25enne campana. Tuttavia, per i più curiosi è bene sottolineare che per ascoltare il brano completo bisognerà attendere la mezzanotte di martedì 4 aprile. A partire da quella data, “Il cielo stanotte” sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali, ovvero: Apple Music, Spotify, Deezer, Amazon Music e Youtube Music.

La finale del GF VIP stasera

Andrà in onda questa sera su Canale 5 a partire dalle 21.40 la finale del GF VIP. Dopo sette mesi il reality che ci ha tenuto compagnia ed appassionato con le vicissitudini dei vipponi, comprese quelle dei donnalisi, sta per terminare. Al momento i vipponi finalisti sono i seguenti: Oriana Marzoli, Sofia Giaele De Donà, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Nikita Pelizon. A questi se ne aggiungerà poi un altro scelto da pubblico tra Alberto De Pisis e Milena Miconi, dando poi il via alla catena di eliminazioni che condurrà dritti al vincitore. Al momento, stando ai sondaggi, appaiono favorite Nikita ed Oriana ma non ci resta che scoprire tutto sintonizzarci su Canale 5 questa sera!