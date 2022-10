GF VIP, Elenoire Ferruzzi si dichiara a Daniele Dal Moro: ‘Non è amicizia’

Elenoire Ferruzzi si dichiara apertamente a Daniele Dal Moro, confidando ormai ai coinquilini del GF Vip come “non sia più solo un’amicizia” con lui. Questo perchè la Ferruzzi avrebbe cominciato a provare dei sentimenti verso il ragazzo, non limitandosi a immaginare e vivere, solamente una semplice amicizia con lui. Una situazione ormai palese ai più e soprattutto ai telespettatori, considerato come i due siano apparsi sempre più vicini e affiatati.

Elenoire Ferruzzi e Daniele Dal Moro

In tale situazione, la Ferruzzi avrebbe detto apertamente “di esserci cascata con tutte le scarpe” nella cotta presa verso Daniele. Questo sentendo le confessioni della stessa influencer, che all’interno della “casa più famosa d’Italia” avrebbe confessato tutto a un’altra coinquilina, la creator Sofia Giaele De Donà. Parlando tra loro, Elenoire si sarebbe lasciata sfuggire come abbia parlato a Daniele dei suoi sentimenti e lui abbia dato una risposta affermativa.

Alfonso Signorini, dallo studio serale del GF Vip, dovrà fare piena luce sulla nuova love story che potrebbe nascere all’interno della Casa. Saranno rose per Elenoire, oppure anche stavolta potrebbe rimanere scottata come con Luca Salatino.