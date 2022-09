GF VIP, Giovanni Ciacci attacca Tina Cipollari: ‘Voglio andare a Uomini e Donne e difendere Gemma’

È entrato da poco nella casa del Grande Fratello Vip, ma Giovanni Ciacci, che ha intenzione di raccontare la sua sieropositività, sta già facendo parlare tanto di sé. Prima per il rapporto ‘turbolento’ con Pamela Prati, altra concorrente discussa di questa edizione del reality, poi per le frecciatine indirizzate a Tina Cipollari, opinionista di Uomini e Donne.

Giovanni Ciacci difende Gemma Galgani

Giovanni Ciacci, parlando con alcuni suoi compagni di viaggio, si è scagliato contro Tina Cipollari. E ha difeso Gemma Galgani, la dama di Torino di Uomini e Donne che da anni, ormai, deve fare i conti con i battibecchi. E le frecciatine dell’opinionista.

“Io voglio andare a Uomini e Donne a difendere Gemma da Tina. Perché Gemma è bullizzata, non mi piace. Certo, Tina è molto sensuale, però io sono dalla parte di Gemma. Voglio difenderla, mi piace tanto quella donna” – ha detto più volte il costumista Ciacci, ora chiuso nella casa più spiata d’Italia. Tina Cipollari come reagirà? Entrerà nel reality per un confronto? Chissà, ancora troppo presto per dirlo.

Cosa succederà stasera al GF VIP

Intanto, questa sera su Canale 5 andrà in onda la terza puntata del Grande Fratello Vip. Nessun concorrente al televoto, nessuno per il momento rischia l’eliminazione. Ma le discussioni sono già iniziate e le prime tensioni nella casa ci sono: sicuramente, infatti, si parlerà della lite animata tra Luca Salatino e Elenoire Ferruzzi. Ma non solo. E non ci resta che aspettare la puntata di stasera per capirlo!