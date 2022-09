Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata 26 settembre 2022: Elenoire e Luca, ospiti, news e cosa vedremo stasera

Una settimana esatta dal debutto del Grande Fratello Vip e già, nella casa più spiata di sempre, sono iniziate le prime discussioni. Quello che sembrava un cast felice e sorridente, già ha iniziato a dare i primi segni di ‘squilibrio’. C’è chi si dice stanco, chi ha iniziato a discutere animatamente e chi è scoppiato a piangere. Ma cosa succederà questa sera? Di cosa si parlerà? Alla conduzione, come sempre, Alfonso Signorini, che sarà affiancato dalle sue due opinioniste, Orietta Berti e Sonia Bruganelli.

La furiosa lite tra Luca Salatino ed Elenoire Ferruzzi

Questa sera, quasi sicuramente, si tornerà a parlare di Luca Salatino, chef, pugile ed ex tronista di Uomini e Donne, ed Elenoire Ferruzzi, uno dei protagonisti più amati di questa edizione. Inizialmente tra i due si era instaurata una bella amicizia, ora però i rapporti sono tesi. Secondo Elenoire, Luca si è invaghito di lei, ma lo chef continua a smentire. E tra i due c’è stata una discussione accesa, la prima di questa edizione del GF VIP.

Chi è al televoto

Nessun concorrente è finito al televoto. I ‘vipponi’ hanno votato e a finire in nomination sono stati Antonella e Alberto, che però non rischiano l’eliminazione. I due hanno solo dovuto trascorrere qualche giorno nella casa delle Bambole, lì dove la comodità non esiste.