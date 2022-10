GF VIP, i nuovi concorrenti entrano giovedì nella casa? Chi sono, anticipazioni 20 ottobre 2022

Ha preso il via il “Totonomi” su tutte le possibili new entry al Grande Fratello Vip. Il reality condotto da Alfonso Signorini prevede che vengano inseriti nella casa più spiata dagli italiani altri concorrenti e sta nascendo la curiosità sui nomi più papabili. Al momento non ci sono conferme ufficiali sui possibili nuovi inquilini della casa di Cinecittà, ma i nomi sui quali i più informati si soffermano nelle ultime ore sono diversi.

Quali concorrenti che potrebbero entrare nella casa di Cinecittà

Tra gli altri sembra sia possibile l’ingresso di:

Dayane Mello, la modella è una “vecchia” conoscenza del Grande Fratello, visto che la mdoella ha già preso parte a un’altra edizione del reality.

la modella è una “vecchia” conoscenza del Grande Fratello, visto che la mdoella ha già preso parte a un’altra edizione del reality. Teresa Langella , si tratta di un’influencer assai nota tra i popolo di Uomini e Donne.

, si tratta di un’influencer assai nota tra i popolo di Uomini e Donne. Patrizia De Blanck , la contessa è un’ex gieffina visto che ha partecipato alla quinta edizione del reality.

, la contessa è un’ex gieffina visto che ha partecipato alla quinta edizione del reality. Umberto Smaila , noto per la sua simpatia, è un attore e anche un musicista assai conosciuto sia sul piccolo sia sul grande schermo.

, noto per la sua simpatia, è un attore e anche un musicista assai conosciuto sia sul piccolo sia sul grande schermo. Max Bertolani , attore già naufragato sull’Isola dei Famosi, ha preso parte a trasmissioni come tutor sportivo nel programma Detto Fatto e compare in Camera cafè.

, attore già naufragato sull’Isola dei Famosi, ha preso parte a trasmissioni come tutor sportivo nel programma Detto Fatto e compare in Camera cafè. Helena Prestes, la bellissima modella è considerata una delle possibili new entry del reality.

Dovremo aspettare il prossimo appuntamento con il Grande Fratello Vip prima di conoscere quali tra i nomi indicati potrà essere chiamato ad entrare nella casa di Cinecittà.