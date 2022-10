GF VIP, Teresa Langella è una nuova concorrente? Ecco quando entrerà nella casa

Il Grande Fratello Vip non smette di regalare sorprese e colpi di scena. È pronta a fare il proprio ingresso nella casa più spiata d’Italia Teresa Langella! La ragazza, che è nota al grande pubblico per aver partecipato a Uomini e Donne, quando entrerà effettivamente nella Casa?

Teresa Langella entrerà nella casa del Grande Fratello Vip?

I rumors sulla presunta partecipazione di Teresa Langella nella casa più spiata d’Italia hanno avuto inizio dal messaggio che una sua hater gli ha scritto su Instagram. Nella comunicazione, l’utente si rivelava dispiaciuta per la possibile partecipazione di Teresa nella casa, affermando inoltre che in tal modo l’influencer invece di aumentare i follower li avrebbe persi.

La replica dell’influencer

Al messaggio dell’hater ha subito fatto seguito la risposta della ragazza che ci ha tenuto a precisare come la sua partecipazione al programma di Signorini sia presunta: ‘La cosa più terribile che si possa leggere “la tua presunta violenza”…porca miseria la gente come te mi fa rabbrividire! Aggiungo un’ultima cosa: prima dell’entrata (PRESUNTA) al Gf fammi un favore: sii tra le prime a togliere il segui dalla mia pagina’, tuona la Langella.

Tuttavia, è proprio in quest’amaro scambio di battute che in molti hanno visto la concreta possibilità che possa essere proprio Teresa Langella una delle concorrenti del Grande Fratello Vip. Non ci resta che aspetterà e scoprirlo!