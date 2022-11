GF VIP, Ivana Mrazova sarà una nuova concorrente? Cosa sappiamo sull’ex di Luca Onestini

Rumors, peraltro non ancora ufficiali, ventilano l’ipotesi di Ivana Mrazova nuovamente concorrente alla Casa del GF VIP. Per la modella della Repubblica Ceca, si tratterebbe di un ritorno alla villa dei vip, poichè già fu concorrente nell’anno 2017. In quella stagione, la Mrazova si classificò terza, dietro l’ex Luca Onestini e il vincitore Daniele Bossari. Un suo ritorno nella Casa, sarebbe dovuto alla necessità di un chiarimento “amoroso” con Onestini, in una relazione che sembra non essersi mai del tutto chiusa.

Ivana Mrazova alla casa del GF VIP?

Ivana Mrazova la conosciamo per essere una ex gieffina, una grande amica di Giulia De Lellis e la ex fidanzata di Luca Onestini. Proprio di recente, quest’ultimo ha parlato di lei nella casa del GF Vip 7 e ora, secondo alcune indiscrezioni, la ragazza potrebbe diventare ben presto una nuova concorrente del reality. Ma è tutto vero? Di recente Luca Onestini, parlando con Daniele e Wilma, ha raccontato i dettagli della sua rottura con Ivana Mrazova.

Il gieffino ha anche dato uno spaccato della loro bellissima storia d’amore, spendendo dolci parole nei confronti della ex fidanzata. Ecco cosa ha detto: “Lei è una bellissima persona, quando eravamo insieme ridevamo come pazzi. Ci piacevano e ci facevano ridere le stesse cose, questo non mi è mai più capitato. Questi ultimi due anni sono stati difficili per tutti e lo sono stati anche per noi. Diciamo che non abbiamo superato un ostacolo sul nostro percorso. Però posso solo dire cose belle su di lei, che per me è una donna premurosa, un angelo, una ragazza davvero gentile, buona ed educata”.

Reale un ritorno nella Casa?

Quello che Luca non sa, però, è che potrebbe ritrovare ben presto la sua ex fidanzata fra le mura del lussuoso loft di Cinecittà. Ma chi ha dato questa indiscrezione? Nelle ultime ore i rumors su un eventuale ritorno di Ivana Mrazova al GF Vip hanno letteralmente invaso il web; secondo i giornalisti del settimanale Chi, infatti, la ex fidanzata di Luca Onestini potrebbe rientrare nuovamente nel reality. I due non si sono mai lasciati con un vero faccia a faccia ed è possibile che gli autori della trasmissione vogliano metterli in difficoltà facendoli convivere forzatamente.

Ecco cosa è stato detto ieri durante l’ultima puntata di Casa Pipol: “Parlo di Luca Onestini, lui sta flirtando con Nikita e le ha detto che gli piace come si comporta. Però lui non si è spunto oltre. Questo perché lui con l’ex fidanzata Ivana Mrazova, si è lasciato solo per sms. Quindi non hanno mai avuto modo di avere un confronto dal vivo per lasciarsi. Tra l’altro si sono sentiti più volte. I loro telefoni erano molto vicini, anche se loro fisicamente erano spesso lontani. Probabilmente Ivana entrerà, ma come concorrente oppure soltanto per fare un confronto e lasciarsi alle spalle Luca? Lo scopriremo nelle prossime settimane”.

Al momento, ovviamente, la ex di Onestini non ha rivelato nulla in merito a una sua potenziale partecipazione al reality e i fan dovranno aspettare qualche giorno per sapere se questa ipotesi si concretizzerà davvero oppure no. Cosa succederà ora? Lo scopriremo presto.