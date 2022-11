GF VIP, la rabbia di Carolina Marconi: ‘Gli autori non mi vogliono, rinuncio ai soldi’

Ancora caos nella casa del Grande Fratello Vip. Carolina Marconi è esplosa e si è sfogata personalmente con Nikita Pelizon nelle scorse ore nella cucina della casa: “Gli autori non mi vogliono” ha detto la concorrente, e a quel punto la regia ha censurato l’audio. Cosa sta succedendo al GF VIP?

GF VIP, Carolina Marconi: “Gli autori non mi vogliono qui”

La partecipazione al Grande Fratello Vip di Carolina Marconi barcolla. La concorrente aveva già accennato al fatto di voler andare via dalla casa nella puntata del 31 ottobre scorso dopo una discussione con Alfonso Signorini per i video che la vedevano protagonista di diversi litigi con le compagne. Secondo Carolina, infatti, l’intento degli autori sarebbe quello di farla passare per quella che non è agli occhi del pubblico.

Carolina Marconi censurata mentre parla del programma

“Io non me la sento più. Loro mi volevano aizzare, io ho detto che piuttosto rinuncio ai soldi che mi fanno tanto comodo per la mia gravidanza, rinuncio alla permanenza e me ne vado. Stavo per farlo. Sembra che gli autori stessi non mi vogliano”, ha detto Carolina a Nikita mentre si trovavano a parlare sedute a un tavolo della casa. Nikita a quel punto ha tentato di farla ragionare e di farle cambiare idea, ma proprio mentre Carolina stava per rispondere la regia ha tolto l’audio e ha censurato il dialogo. Non è la prima volta che la regia toglie l’audio a Carolina mentre conversa con i compagni.

Nonostante ciò, Carolina Marconi è al televoto per l’eliminazione insieme a Pamela Prati, Patrizia Rossetti e George Ciupilan. La concorrente quindi potrebbe comunque essere tra i prossimi concorrenti ad andare a casa per il televoto.