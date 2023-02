GF VIP, Luca Onestini contro Ivana (sua ex): ‘Che delusione, hai rovinato tutto’, cosa è successo

Grande Fratello Vip. La serata organizzata appositamente per l’appuntamento amoroso di San Valentino è trascorsa pacata, ma non troppo: tra un gioco dei baci e l’altro, che però ha fatto troppi danni, come ad esempio quello di scatenare la gelosia di Luca Onestini nei confronti della sua ex fidanzata, Ivana Mrazova. Da qui ne sono nate delle scenate e dichiarazioni. Ecco cosa è successo.

Gf Vip, Luca Onestini sbotta: ” Mi hai stancato”

Dunque, la cosa è andata più o meno così: sia Luca che Ivana dovevano baciare, entrambi e rispettivamente, Andrea Maestrelli e Nicole Murgia. Se da una parte però l’ex tronista si rifiutato, dall’altra Ivana si è invece baciata con Andrea, suscitando la piccata reazione di Onestini che probabilmente non si aspettava che procedesse in quel modo, e anzi confidava in un suo tirarsi indietro. Subito dopo, non le ha mandate a dire, sottolineando come il bacio con Andrea sia stato una mancanza di rispetto nei suoi confronti. A tali affermazioni, comunque, la modella ceca ha ha prontamente ribattuto alle accuse e ha ricordato al tronista che anche lei ha assistito ad un suo bacio durante il reality spagnolo a cui aveva preso parte pochi mesi dopo la rottura con Ivana. Alla fine, dopo il bacio e i primi sguardi malconci, ecco che la Mrazova ha avuto un confronto con il suo ex fidanzato, dicendo: