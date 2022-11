GF VIP, Luciano Punzo e Patrizia Rossetti hanno fatto sesso? Il gossip infiamma la casa

Si accende il gossip, e forse pure la passione, nella casa del Grande Fratello Vip. Sì perché Luciano Punzo, uno dei nuovi arrivati ed ex tentatore di Temptation Island, e Patrizia Rossetti, volto storico di Rete 4, avrebbero fatto sesso. A rivelarlo Edoardo Donnamaria: sarà la verità? O è solo uno scherzo agli altri vipponi?

Cosa è successo tra Luciano Punzo e Patrizia Rossetti

Non c’è nessuna certezza, solo voci e pettegolezzi. Stando a quanto ha dichiarato Edoardo Donnamaria, Luciano e Patrizia si sarebbero lasciati andare alla passione sotto le coperte. E questa ‘teoria’, non confermata dai diretti interessati, sarebbe stata avallata anche da Edoardo Tavassi. Sarà davvero così? Come già detto, non ci sono video sui social che possano testimoniare degli strani movimenti, quindi si tratterebbe solo di un’ipotesi. Alfonso Signorini ne parlerà in trasmissione? Chissà…

È forse nata una nuova coppia e noi ancora non lo sapevamo?

Luciano Punzo è fidanzato?

Intanto, Luciano Punzo si sta facendo conoscere meglio. E in questi giorni ha parlato anche della fine del suo rapporto con Manuela Carriero, la ragazza pugliese che aveva conosciuto a Temptation Island. Lei era lì con il fidanzato dell’epoca per ricucire il rapporto, lui aveva il ruolo da tentatore: i due si sono incontrati, innamorati giorno dopo giorno. E hanno deciso di viversi fuori dalle telecamere. Fino a quando, però, il rapporto non è giunto al capolinea.

“L’ho lasciata per amore. Io per amore non voglio che una persona di cui sono innamorato per me si annulli, che rifiuta tutto ciò che vuole fare per me, non so come spiegarla” – ha detto il concorrente ad Oriana. Ci sarà un ritorno di fiamma? O forse un confronto tra i due?