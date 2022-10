GF VIP, Marco Bellavia abbandona il gioco. Gli sponsor: ‘Prendiamo le distanze dai comportamenti inaccettabili dei concorrenti’

Grande Fratello Vip. Avevano promesso delle novità per questa nuova stagione, incredibili colpi di scena e momenti memorabili. E c’è da dire che, per il momento, le aspettative sono ampiamente rispettate. E siamo solamente alle prime puntate.

Terremoto al Grande Fratello per Marco Bellavia

Quello che si è abbattuto nella casa più spiata d’Italia è un vero e proprio Tsunami, a seguito del ritiro di Marco Bellavia, il quale è stato per giorni al centro di duri attacchi e derisioni da parte di alcuni dei concorrenti del Grande Fratello Vip: questi, a quanto pare, mal sopportavano i suoi comportamenti e stati d’animo.

Non si capisce ancora bene, però, se si è trattato di una scelta sua, oppure se sia stata una decisione della produzione condizionata dall’aver constatato una situazione psicologica particolarmente difficile.

Gli sponsor prendono le distanze: i comunicati a Mediaset

Ad ogni modo, al di là della polemica social, è in corso anche una presa di posizione netta da parte di alcuni sponsor del programma. Di fatto, due brand presenti nella Casa di Cinecittà si sono dissociati da certi episodi. Lo hanno fatto condannando la vicenda ed esprimendo totale solidarietà a Bellavia.

I marchi che hanno preso posizione

Il primo è stato un noto marchio di patatine, che si è detto da sempre ”sinonimo di amicizia, condivisione, integrazione. Il nostro intento è sempre stato quello di unire e non dividere – si legge nella nota – rallegrare ed alleggerire i momenti, non appesantirli.”

La seconda società in questione, invece, ha dichiarato in una nota quanto segue: “La società è costernata da quanto accaduto ed ha già provveduto, attraverso i propri legali, ad inviare una nota ufficiale a Mediaset prendendo una chiara posizione in merito alle azioni, non in linea con i valori da noi espressi.”