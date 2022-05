GF Vip, Soleil ‘Perché sei così brutta dal vivo?’: la risposta spiazzante da applausi

È stata sicuramente una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, ma Soleil Sorge, dopo quella ‘famosa’ chimica artistica e quel triangolo con Alex Belli e sua moglie Delia, continua a far parlare di sé. L’ex gieffina, ora giudice a La Pupa e il Secchione, è finita (ancora una volta) su tutti i giornali e sui social perché, con la sua ironia, ha messo a tacere quello che sembrava un fan, che invece non ha perso occasione per puntarle il dito contro.

Soleil Sorge spiazza il fan: ‘Sono brutta perché non ho le luci giuste’

Soleil Sorge, ospite in una discoteca, qualche sera fa si è imbattuta in un’fan’ un po’ scomodo, che senza mezzi termini le ha chiesto: ‘Come mai dal vivo sei così brutta?‘. Lei, però, non ha certo perso la sua ironia e con la proprietà di linguaggio, che ha dimostrato di avere nella casa del GF VIP, ha messo a tacere il ragazzo: ‘Sono così perché non ho le luci giuste’. Sarà bastata questa risposta?

Il pensiero su Twitter

Dopo l’accaduto, l’ex gieffina su Twitter ha condiviso un suo pensiero su quella che è per lei la ‘bellezza’, che dovrebbe andare ben oltre l’aspetto fisico, con tanto di hashtag #bellidentro.

Leggo commenti su un tipo che ieri mi ha chiesto come mai fossi “così brutta” come se con tutto quello che si ha dentro, ad una donna dovesse realmente importare della bellezza esteriore.. LOLL try again. #bellidentroisbetter — Soleil Anastasia Sorge (@Soleil_stasi) May 1, 2022

“Leggo commenti su un tipo che ieri mi ha chiesto come mai fossi “così brutta” come se con tutto quello che si ha dentro, ad una donna dovesse realmente importare della bellezza esteriore.. LOLL try again”. A dimostrazione che Soleil non si fa scalfire da nulla e che è bella proprio così com’è.