GF VIP, Taylor Mega è una nuova concorrente? Le ultime novità

Il Grande Fratello Vip continua a stupire il suo appassionato pubblico, che lo ringrazia seguendo con attenzione tutti i risvolti della Casa più spiata d’Italia. E, ora, arriva un’altra entusiasmante novità tra i coinquilini sempre alle prese con qualche gossip: al Grande Fratello Vip, infatti, potrebbe esserci spazio per una nuova visita da parte di Taylor Mega. Ma non sarà un ingresso come gli altri, come da sempre siamo abituati a vedere.

GF VIP, Taylor Mega potrebbe entrare nella casa

Entrerà nella Casa sì, ma non da concorrente, e solamente per qualche girono, il tempo di fare energie, conforto e consigli alla sua amicaSofia Giaele. Infatti, il loro recente incontro qualche settimana fa sembra aver riacceso in lei l’entusiasmo e la voglia di proseguire, così come la stessa passione celata da tempo. Del resto, è inutile sottolineare che Taylor è una bomba di sensualità, la sua presenza anche l’altra volta non è certo passata inosservata: è riuscita a far sognare molti concorrenti all’interno della Casa.

Le ipotesi per le prossime puntate

Ad aprire le speranze e le ipotesi di un ritorno nella Casa per Taylor Mega, che potrebbe addirittura fermarsi per qualche giorno, è stato il settimanale ”Chi”. Tra l’altro, lo stesso Signorini aveva chiest o “Ti piacerebbe, Taylor?” Un punto a favore dell’ipotesi, dunque. Inoltre, la sua presenza potrebbe confermarsi anche dal fatto che è molto unita a Sofia Giale, la sua amica del cuore che non se la sta passando proprio bene, un vero e proprio periodo di down, potremmo dire. Certo, il programma ne gioverebbe, c’è da ammetterlo. La possibilità che entri nella casa offre lo spunto per tante fantasiose ipotesi sulle dinamiche che potrebbero innescarsi all’interno della Casa del Grande Fratello. Staremo a vedere come andranno le cose nei prossimi giorni.