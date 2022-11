GF VIP, Alfonso Signorini bloccato in aeroporto a Parigi: la puntata è a rischio?

È a rischio la puntata del GF Vip di stasera, lunedì 21 novembre, perché Alfonso Signorini è bloccato in aeroporto. La sua presenza nella diretta, visto la problematica, è in forse.

GF VIP: Signorini bloccato all’aeroporto

Sembrano davvero non voler finire mai gli imprevisti per il GF Vip è questa volta tocca ad Alfonso Signorini. Dopo tutto il caos legato al Covid, che sta continuando a tenere sotto scacco i vipponi all’interno della casa, adesso rischia di saltare per lui la diretta di questa sera 21 novembre. Non c’entra il virus, per cui la produzione ha trovato una soluzione facendo collegare in remoto i gieffini positivi, ma un ritardo aereo, in particolare quello di Alfonso Signorini.

Il conduttore del reality ha spiegato, con delle Instagram Stories, di essere bloccato all’aeroporto Charles De Gaulle di Parigi a causa di un ritardo aereo. Il guaio è che non si conosce l’entità di questo ritardo, per cui Signorini sta pazientemente aspettando di capire come possa risolversi la situazione. Lo stratega del GF Vip ha ironizzato sulla situazione, ammettendo scherzosamente di aver chiesto un passaggio aereo a Sonia Bruganelli, ma ha comunque allarmato i fan rivelando di non essere sicuro di riuscire a tornare in tempo per la puntata di stasera.

Salta la puntata di stasera?

A questo punto sorge un grandissimo punto interrogativo intorno alla puntata di stasera del GF Vip. Qualora dovesse saltare la conduzione della puntata per Alfonso, rischierebbe di saltare la linea data dal conduttore all’intera settimana del reality in scaletta per questa sera, senza dimenticare che l’appuntamento del giovedì è stato sospeso a causa dell’inizio dei Mondiali. Uno scenario inedito, una settimane strana di GF Vip, a meno che poi, qualora la puntata di stasera addirittura non andasse in onda, vedrebbe trovato un altro slot in settimana per recuperare la puntata.

Tutti discorsi ipotetici, comunque, perché la speranza è quella che Signorini trovi il modo di tornare da Parigi e di essere regolarmente presente stasera. Il conduttore, certamente, non mancherà di aggiornare i fan tramite il suo Instagram. C’è anche un’altra ipotesi quella della conduzione da remoto, prassi oramai durante il Covid oppure il testimone per una sera a Giulia Salemi, dalla postazione social alla conduzione del Grande Fratello Vip potrebbe essere lei la prescelta.