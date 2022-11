GF VIP, Edoardo Tavassi contro Luciano Punzo e George Ciupilan: cosa è successo

La Casa del Grande Fratello vip sembra riservare sorprese anche nel momento in cui, come adesso, è “decimata” dal Covid, 6 i concorrenti che sono stati allontanati per essere seguiti e controllati durante il decorso della malattia. Nonostante i tanti assenti a far parlare stavolta è Edoardo Tavassi e l’accusa, qualora fosse confermata, sarebbe grave: bullismo nei confronti di Luciano Punzo e George Ciupilan. Ma andiamo a vedere cosa è successo…

Tavassi, volto già noto per la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, è conosciuto anche per la sua ironia. È un personaggio che scherza molto, ma a volte può rischiare di esagerare. E chissà se è stato proprio questo il caso con Luciano Punzo e George Ciupilan ai quali Edoardo ha fatto una battuta per la quale ora è accusato di aver compiuto un atto di bullismo…

È stata Micol Incorvaia a prendere da parte Tavassi e dirgli che era opportuno chiarire quello che era successo “altrimenti potrebbe passare per altro. Il confine è labile”. Una dichiarazione che ha messo in crisi il gieffino. “Mi ha detto di smettere di prenderlo in giro. Che scatole limitarsi. Può passare da scherzo ad altro visto da fuori. Ismo…ci siamo capiti. Io l’ho fatto con leggerezza, ma lei mi ha fatto pensare di no. Per me sto facendo anche poco, sto al 5%, ma non so quale sia il canone televisivo accettabile. A me piace fare battute e lui è una persona con cui scherzo. Anche Luca mi fa battute tutto il giorno e allora anche lì in teoria… e invece no, non lo è! L’intenzione mia è sempre bonaria. E allora perché lei mi dice così? Tra poco vado a letto, ma prima voglio chiarire delle cose. Voglio entrare in confessionale per questa cosa. Mi fanno venire le paranoie. Devo chiederla per andare a dormire tranquillo. Sto arrivando a rompervi le scatole che sto in paranoia”.