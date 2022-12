Giacomo Poretti di Aldo Giovanni e Giacomo: chi è, età, carriera, film, chi è la moglie, figli, foto e Instagram

Giacomo Poretti è un attore e comico italiano, famoso per far parte del trio Aldo, Giovanni e Giacomo. I tre oggi saranno ospiti di Verissimo, salotto televisivo di Canale 5 più amato e seguito di sempre. E le risate non mancheranno: i comici, infatti, tra un gag e l’altra, presenteranno il loro ultimo film ‘Il grande giorno’, che sarà nelle sale italiane dal prossimo 22 dicembre. A pochi giorni, quindi, dal Natale.

Cosa sappiamo su Giacomo di Aldo Giovanni e Giacomo

Giacomo Poretti, all’anagrafe Giacomino Poretti, è nato a Villa Cortese il 26 aprile del 1956, da una famiglia di operai. Da piccolo ha frequentato l’oratorio del suo paese e si è subito appassionato al teatro. Tra gli 8 e gli 11 anni ha iniziato a recitare e ha cercato, senza successo, di entrare nella compagnia I Legnanesi. Ha poi abbandonato gli studi da geometra per andare a lavorare in fabbrica come metalmeccanico. A 18 anni, per evitare il servizio militare, è entrato all’Ospedale civile di Legnano come infermiere. Nel frattempo, si è dedicato al cabaret e alla contestazione politica. Nel 1983 si è diplomato alla scuola teatrale di Busto Arsizio e ha esordito sul palcoscenico interpretando Francesco Sforza ne Il conte di Carmagnola. Nel 1984, assieme all’allora fidanzata Marina Massironi, ha fondato il duo Hansel e Strudel. Dopo varie esperienze come capo villaggio in Sardegna, la svolta nella sua carriera arriva quando incontra Aldo Baglio e Giovanni Storti. Ha inizio così la storia del trio comico.

I suoi ultimi lavori

Giacomo Poretti ha partecipato a diverse produzioni televisive e nel 2018 ha debuttato anche come conduttore su TV2000 con il programma Scarp de’ tenis- Incontri sulla strada, dove ha raccontato in chiave televisiva le storie dell’omonimo giornale di strada italiano. Dal 2019, inoltre, dirige il teatro Oscar deSidera a Milano, insieme allo scrittore Luca Doninelli e Gabriele Allevi.

Chi è la moglie, vita privata

Giacomo Poretti è stato sposato con Marina Massironi attrice che ha collaborato spesso con il trio comico. Successivamente Giacomo si è sposato con Daniela Cristofori e dalla loro unione è nato un figlio.

Le curiosità

Dal gennaio 2009 cura una rubrica su Popoli, mensile dell’ordine dei Gesuiti.

Giacomo è stato insignito dell’Ambrogino d’oro, riconoscimento della città di Milano ai propri cittadini illustri.

Dal 2019 dirige il Teatro DeSidera Oscar a Milano.

Al gennaio 2019 risulta essere socio di minoranza del Football Club Internazionale Milano.

Tifoso dell’Inter

Lui è considerato vicino al movimento cattolico Comunione e Liberazione.

Instagram di Giacomo Poretti

Giacomo Poretti ha un profilo Instagram e con l’account @giacomoporetti_ufficiale vanta oltre 170 mila followers.