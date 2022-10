Chi è Gian Marco Centinaio: età, studi, carriera politica, Senato, vita privata, Instagram

Un volto abbastanza noto per chi mastica di politica: ha 50 anni, è di origini pavesi, e si vociferava potesse essere il nuovo possibile ministro dell’Agricoltura del governo nascente di Giorgia Meloni. Si chiama Gian Marco Centinaio, nasce a Pavia il 31 ottobre del 1971 ed è un politico italiano. Dal 19 ottobre è vicepresidente del Senato della Repubblica Italiana e dal 1º marzo 2021 sottosegretario di Stato nel governo Draghi al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. La sua preparazione prevede una laurea in Scienza Politiche con indirizzo Economico Territoriale presso l’Università di Pavia nel 1999, che poi a quanto pare ha concretizzato durante gli ultimi anni con una forte scalata pubblica.

Chi è il politico della Lega

Centinaio, lo ricordiamo, si era unito alla Lega già a partire dagli anni ’90, e prontamente si è donato alla politica del territorio. Ma la sua vera carriera prende il via nel 1993, quando in qualità di Presidente del Comitato di quartiere Città Giardino e in seguito come Consigliere Comunale del Comune di Pavia ha iniziato a fare sul serio. Successivamente, qualche anno dopo ha ricoperto – sempre a Pavia – il ruolo di vice sindaco e assessore alla cultura. La giunta di riferimento era guidata da Alessandro Cattaneo.

Il Cursus Honorum

Qualche anno più tardi, alle elezioni politiche del 2013, viene eletto senatore per la Lega Nord e nominato Capogruppo. Durante il corso della XVII Legislatura ha ricoperto diversi incarichi nelle Commissioni di Affari Costituzionali, Finanze e Tesoro, Istruzione. Un’altra svolta importate arriva nel 2018, quando, sempre per la Lega, diventa Senatore e capogruppo al Senato. Come anticipato, poi, nel 2018 ha giurato come Ministro per le Politiche agricole alimentari e forestali per il Governo Conte I e successivamente gli è stato anche affidato l’incarico di Ministro del Turismo. Infine, per il Governo Draghi è stato eletto Sottosegretario al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. E arriviamo, ora, ai giorni nostri, quando alle ultime consultazioni politiche del 25 settembre 2022 è stato eletto al Senato nel collegio uninominale Lombardia, un risultato molto importante, l’ennesimo, per la sua carriera politica.

Vita priva: il figlio Filippo

Sulla vita privata il politico sembra essere molto riservato e circospetto, sui social e sugli altri canali non trapela quasi niente: l’unica certezza è che ha un figlio, Filippo.

Instagram

Da buon politico contemporaneo, consapevole dell’impatto dei social sulla comunità moderna, Centinaio non disdegna l’impiego del canale Instagram per alcune delle sue comunicazioni ufficiali: vanta ben 37.3K follower.