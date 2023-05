Gian Maria Sainato è fidanzato? Età e vita privata

Il celebre modello e influencer Gian Maria Sainato è approdato all’Isola dei Famosi per la nuova edizione del 2023. Attorno a lui c’è una gran curiosità e in moltissimi si chiedono se sia fidanzato oppure no. Volete saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo sulla sua vita privata!

Il coming out di Gian Maria Sainato

Il celebre modello vanta 550 mila followers su Instagram e da qualche tempo ha deciso di fare coming out, rivelando di essere gay. Questo è per lui un tema molto importante: cerca di sensibilizzare sempre sul tema e non perde occasione per incoraggiare le persone a fare coming out, prima di tutto con sé stesse. Sostiene che molte persone non lo facciano per paura del giudizio altrui, e secondo le statistiche è proprio così a causa di una omo-bi-lesbo-transfobia interiorizzata. In merito ai personaggi pubblici e agli artisti che fanno coming out, ha dichiarato a Vanity Fair: “Più che responsabilità, lo chiamerei buon esempio. Nessuno deve sentirsi obbligato a dichiarare la propria sessualità, ma credo che dare un buon esempio ai propri fan possa fare molto bene. In un mondo ideale non dovrebbe essercene nemmeno bisogno”.

Gian Maria è fidanzato?

Moltissimi si chiedono se l’influencer sia fidanzato oppure no, adesso vi raccontiamo quello che sappiamo. Nel 2018 ha raccontato di essere follemente innamorato di un uomo da oltre un anno: “Lui è tutto ciò che ho sempre cercato”. Tuttavia, le sue ultime dichiarazioni in merito risalgono a quattro anni fa. Dopo quel momento, non ha più accennato a nessun indizio sulla sua vita amorosa e anche sui suoi social non traspare nulla. Sarà ancora fidanzato con il ragazzo che gli ha fatto perdere la testa? Oppure ci sarà un colpo di scena all’Isola dei famosi?

La vita privata del modello

Gian Maria Sainato è diventato molto riservato sulla sua vita privata, probabilmente anche dovuta alla grande crescita dei suoi profili social che sono seguiti da sempre più persone. Sappiamo, però, che ha un sogno nel cassetto: quello di sposarsi. Ha dichiarato: “Qualsiasi sia la persona che sceglierò per la vita, la sposerò. Anche se sono così innamorato del mio compagno in questo momento che lo sposerei domani”. Forse durante lo show in Honduras emergerà qualche nuovo piccante dettaglio sulla sua relazione?