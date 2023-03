Giancarlo Giannini: chi è, età, carriera, film e serie tv, Walk of Fame, oggi, chi è la moglie, figli

Uno degli attori più forti di sempre nel panorama italiano, con riconoscimenti anche all’estero, grazie alle collaborazioni con Hollywood e al suo lavoro di doppiatore. Di chi parliamo? Di Giancarlo Giannini, che ha da poco ottenuto una stella sulla Walk of fame e che oggi si racconterà ai microfoni di Mara Venier a Domenica In. Dalla carriera all’amore.

Dagli esordi al debutto di Giancarlo Giannini

Giancarlo Giannini (La Spezia, 1º agosto 1942) è un attore, doppiatore, regista, sceneggiatore e scrittore italiano. In carriera ha interpretato un’ampia gamma di personaggi: dall’operaio proletario al boss mafioso, dal protagonista di commedie all’italiana a quello di pellicole di impronta più drammatica, utilizzando con disinvoltura anche numerosissimi dialetti, sia meridionali sia settentrionali.

Gli esordi e la televisione

Specialmente agli inizi della carriera, è stato molto attivo anche in televisione, come attore brillante, cantante e ballerino. Nel corso della carriera si è aggiudicato nel 1973 il Prix d’interprétation masculine al Festival di Cannes per Film d’amore e d’anarchia e nel 1976 la candidatura all’Oscar al miglior attore per la sua interpretazione in Pasqualino Settebellezze, entrambi film diretti da Lina Wertmüller.

Premi e riconoscimenti

Ha inoltre vinto sei David di Donatello, cinque Nastri d’argento e cinque Globi d’oro. È anche noto per aver interpretato René Mathis nei due film della saga di James Bond Casino Royale e Quantum of Solace. Come doppiatore è noto soprattutto per essere la voce italiana ufficiale di Al Pacino. Nel 2009 Giannini ha ricevuto una stella sulla Italian Walk of Fame di Toronto, Canada. Ancora: nel 2020 è stata annunciata anche l’assegnazione della stella sulla celebre Hollywood Walk of Fame prevista per il 2021. Stella che è arrivata, in realtà, da poco.

Chi è la moglie, figli, vita privata

Giancarlo Giannini nel 1967 ha sposato l’attrice e regista Livia Gianpalmo. Dalla loro unione sono nati Lorenzo e Adriano. Lorenzo, purtroppo, nel 1987 è morto a soli 20 anni, colpito da aneurisma cerebrale. Nel 1983 Giannini ha sposato Eurilla Del Bono e dal loro amore sono nati Emanuele e Francesco.