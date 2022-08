Giancarlo Giannini compie 80 anni: film, moglie, oggi, dove vive

Un giorno speciale per uno degli attori più famosi del nostro Paese, con grande fama anche all’estero, soprattutto a seguito delle sue numerose partecipazioni ai cast internazionali: oggi, primo agosto, è il compleanno del mitico Giancarlo Giannini che compie 80 anni.

Nato nella città di La Spezia nel 1942, Giannini esordisce come attore teatrale e ben presto si afferma nel cinema a livello internazionale. Ma Giannini è anche regista e doppiatore: celebre la sua voce prestata ad Al Pacino e Jack Nicholson.

Giancarlo Giannini: la carriera

Moltissimi sono i premi ottenuti dall’attore nel corso della sua lunga carriera, a partire dal 1973 con il Prix d’interprétation masculine al Festival di Cannes per Film d’amore e d’anarchia e la candidatura all’Oscar al miglior attore per la sua interpretazione in Pasqualino Settebellezze, nel 1976.

Successivamente, poi, si è aggiudicato ben sei David di Donatello, cinque Nastri d’argento, cinque Globi d’oro e e una stella sulla Walk of Fame di Toronto.

Una produzione sconfinata

I film che hanno contrassegnato la sua carriera sono davvero troppi per ricordarli tutti. Ad ogni modo, troppo pochi rispetto quelli che ci si aspettava arrivassero: “Ne ho fatti 140, o 170, non lo so neanch’io. Diciamo che ne ricordo la gran parte” afferma l’attore, che si dice lui stesso smemorato davanti alla sua immensa produzione artistica.

L’Italia ai suoi piedi, ma anche e soprattutto l’immensa Hollywood, grazie anche alla carriera nel doppiaggio, come dicevamo. Insomma, che dire, ancora tanti auguri Giancarlo!