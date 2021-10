Giancarlo Magalli: chi è, età, carriera, curiosità, vita privata, chi è la fidanzata, figlie, Instagram

Torna Verissimo, il salotto televisivo di Canale 5 più amato e seguito di sempre. Doppio appuntamento con Silvia Toffanin che oggi, domenica 3 ottobre, ospiterà in studio tantissimi ospiti, tutti pronti a raccontarsi ai microfoni a cuore aperto. Tra loro anche Giancarlo Magalli. Conosciamolo meglio!

Giancarlo Magalli: chi è, età, carriera, altezza, vigile urbano

Giancarlo Magalli è nato a Roma il 5 luglio del 1947 da Teresa Angiolino ed Enzo Magalli. Magalli ha conseguito il diploma di maturità classica a Roma, in classe con Luca Cordero di Montezemolo e Mario Draghi. Si è poi iscritto alla facoltà di Scienze Politiche ed alla Facoltà di Economia e Commercio. Alla fine degli anni ’60 è stato animatore in un villaggio turistico. Magalli ha scritto per il teatro ed il cabaret ed è autore di molte trasmissioni televisive. Dal 1991 è il conduttore su Rai 2 del programma I fatti vostri.

Giancarlo Magalli: la vita privata, figlie, chi è la fidanzata

Giancarlo Magalli ha due figlie: Manuela, nata dal primo matrimonio con Carla Crocivera, e Michela nata nel 1994 dalla seconda moglie, Valeria Donati, sposata nel 1989. I due si sono separati nel 2008. Magalli è stato poi paparazzato a fianco di una giovane ragazza, una 22enne: era davvero amore?

A maggio 2019 Magalli è stato rinviato a giudizio per diffamazione ai danni della collega Adriana Volpe.

Magalli ha fatto il volontario per 7 anni con la Polizia Municipale di Roma, di cui è agente onorario. E’ anche carabiniere onorario e nel 2006 è stato insignito dell’Onorificenza di commendatore al merito della Repubblica.

Giancarlo Magalli: Instagram

Potete seguire Giancarlo Magalli anche su Instagram al suo account @magallinobellino