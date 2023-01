Giancarlo Magalli, chi è la figlia Manuela: età, lavoro, fidanzato, foto e Instagram

Giancarlo Magalli è uno dei più famosi conduttori e presentatori che ha fatto la storia della tv italiana e, oggi pomeriggio, insieme alle due figlie, sarà negli studi di Verissimo. Pare che dovrà rilasciare delle importanti ed esclusive dichiarazioni a Silvia Toffanin. Parlerà soprattutto delle sue due figlie: Manuela e Michela. Se siete curiosi, ecco in anticipo tutto quello che sappiamo sulle sorelle Magalli.

Chi è Manuela: età, lavoro

Manuela Magalli è la primogenita del padre, nata dal primo matrimonio di Giancarlo Magalli con Carla Crocivera. Lei è nata a Roma nel 1972 e attualmente ha 50 anni. Ha deciso di non seguire le orme del padre, infatti non ha mai amato molto i riflettori e pare lavori nel settore assicurativo. Non si hanno molte informazioni su di lei perché conduce una vita molto privata.

Vita privata, foto e Instagram

Manuela vive lontano dai riflettori, non ha mai dichiarato di essersi sposata o di avere una relazione in corso, e probabilmente non ha figli. Ha un profilo Instagram su cui condivide molte foto e frasi motivazionali, ma non è molto seguita. Conta circa 1000 followers, la trovate come @manuelamagalli:

La figlia di Giancarlo Magalli

In alcune brevi interviste, Manuela Magalli ha dichiarato di aver sofferto molto da bambina a causa della continua assenza del padre. Lo sappiamo, in quegli anni, Giancarlo lavorava sempre in tv, in un programma dopo l’altro. Pare sia stato proprio questo il motivo principale della rottura del suo matrimonio con Carla. Lui si è poi risposato con Valeria Donati ed è nata la secondogenita, Michela Magalli.

Il rapporto tra le sorelle Manuela e Michela

Michela è la sorella più piccola, nata nel 1994 dal secondo matrimonio di Giancarlo Magalli. Lei è moto diversa dalla sorella più grande, è molto esposta e seguitissima sui social, lavora come influencer. Il padre si è sempre dichiarato orgoglioso del rapporto che hanno costruito le sue due figlie, ed è anche molto felice di andare con loro negli studi di Verissimo, ecco l’annuncio Facebook pieno di entusiasmo di Giancarlo: