Giancarlo Magalli guarito dal linfoma: ‘Voglio ritornare in tv, chiamatemi al Grande Fratello’

Colpito un anno fa da un linfoma, adesso il noto conduttore Giancarlo Magalli sta meglio ed esprime il desiderio di tornare presto sul piccolo schermo. Infatti, per circa un anno, la malattia lo ha tenuto per un anno lontano del mondo della televisione e al momento il volto della trasmissione I Fatti vostri è disoccupato.

Il desiderio di Giancarlo Magalli di tornare in tv dopo il linfoma

Lontano dal mondo della televisione per un anno a causa di un linfoma, adesso il noto conduttore – nonché volto storico de I Fatti vostri – Giancarlo Magalli vuole tornare sul piccolo schermo: ‘Mi piacerebbe un talk stile David Letterman Show oppure essere chiamato in giuria in qualche programma, tipo Tu sì que vales, a Mediaset, visto che in Rai non mi chiamano’, afferma il conduttore sul settimanale Chi. Per Magalli si era anche prospettata l’ipotesi di prendere parte ad un reality come lui stesso ricorda: ‘Mi hanno proposto di partecipare al GF Vip, ho rifiutato anche grosse somme di denaro. Non riuscirei a vedermi li come concorrente. Era quasi fatta lo scorso anno come opinionista, visto che non ci sarebbe stata Adriana Volpe. È finita che non mi avete visto: al mio posto hanno preso Orietta Berti. Chissà per la prossima edizione come andrà. Se Signorini mi chiamasse, gli risponderei sicuramente di sì’.

L’impegno professionale

Il volto storico della trasmissione I Fatti vostri ricorda così l‘addio al programma, avvenuto un anno prima di ammalarsi: ‘Non avrei potuto continuare nelle condizioni in cui ero. L’ho lasciato due anni fa, prosegue, dopo vent’anni non ce la facevo più a mandare avanti un impegno quotidiano’. Un discorso diverso vale invece per il suo impegno quotidiano come voce narrante de Il Collegio, ruolo poi affidato a Nino Frassica: ‘Avrei potuto farlo senza problemi, mi è dispiaciuto non proseguire’, ammette.