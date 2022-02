Gianluca Grignani a Sanremo 2022 con Irama: chi è, età, carriera, canzoni, chi è la moglie, figli, Instagram, vita privata

Nuova e imperdibile edizione del Festival di Sanremo, condotto per la terza volta consecutiva da Amadeus. Questa sera, venerdì 4 febbraio, ci sarà la serata dedicata alle cover e sul palco dell’Ariston insieme a Irama, che gareggia, salirà Gianluca Grignani. Insieme si esibiranno sulle note de La mia storia tra le dita.

Gianluca Grignani: chi è, età, carriera

Gianluca Grignani è nato a Milano il 7 aprile del 1972, ma è cresciuto a Precotto, periferia nord della metropoli lombarda. Si è poi trasferito a Correzzana, in Brianza, all’età di 17 anni e sin da giovanissimo ha scritto canzoni e ha suonato nei locali della sua zona. Ha poi studiato presso il Centro Professione Musica, istituto diretto da Franco Mussida, ma fondamentale per Grignani è stato l’incontro con Vince Tempera e Massimo Luca, chitarrista e produttore, che lo propongono alle più importanti case discografiche. Gianluca Grignani ha venduto circa 5 milioni di dischi e nel 2013, attraverso un sondaggio indetto dalla rivista Rolling Stone, La fabbrica di plastica è stato decretato il miglior brano rock italiano. Nella sua brillante carriera ha ottenuto molti premi e riconoscimenti e sia per la sua musica che per la sua poetica si è guadagnato l’appellativo di poeta maledetto.

Gianluca Grignani: la vita privata, gli amori

Gianluca Grignani è sposato con Francesca Dall’Olio e la coppia ha 4 figli: Ginevra, Giselle, Giosuè Joshua e Giona.

Gianluca Grignani: Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @gianlucagrignaniofficial vanta 112 mila followers.