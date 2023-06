Gianni Ippoliti fa rassegna e Tiberio Timperi sbuffa: cosa è successo a Uno Mattina in Famiglia

Lo studio di Uno mattina in Famiglia è stato protagonista di un ‘siparietto’ che non è passato in sordina. Tiberio Timperi ha sbuffato mentre Gianni Ippoliti stava facendo la rassegna, partendo dalla separazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli e Ippoliti, offeso, si è alzato e ha abbandonato la trasmissione, non senza che tra i due ci fosse stato uno scambio di battute veloci.

Lo scambio di battute prima che Ippoliti abbandonasse lo studio

Vedendo la reazione di Tiberi, Ippoliti ha chiesto al collega cosa stesse succedendo, il giornalista ha preso tempo sottolineando che ne avrebbero parlato in un altro momento, ma il conduttore che stava facendo la rassegna dei giornali, non ha accettato di buon grado la risposta e ha sollecitato il collega a parlare. Anche di fronte a questo ulteriore sollecito Timperi ha rifiutato di parlare e Ippoliti di tutta risposta ha abbandonato lo studio.

La difficoltà di uscire dall’impasse

Il momento che è seguito è stato di grande tensione, nonostante il tentativo di Monica Setta e Ingrid Muccitelli di distrarre il pubblico e i due conduttori da quello screzio avvenuto proprio in diretta televisiva. Per aiutare la regia ha mandato la musica di Stranger Things e la linea è passata al colonnello Francesco Laurenzi. Anche quest’ultimo, però è stato in forte imbarazzo dopo quello a cui aveva assistito. C’è voluto un pochino perché il colonnello riuscisse a superare la tensione del momento e far ripartire la trasmissione, dirottando l’interesse del pubblico su un altro argomento. D’altro canto la scena che ha lasciato basito tutto lo studio, ma sembra che non si tratti della prima volta che accadono episodi del genere in Uno Mattina in Famiglia . Anche se in precedenza punzecchiate, battibecchi e frecciatine avevano visto come protagonisti Timperi e Setta. Il primo, in particolare aveva tacciato l’altra, neanche in maniera troppo velata di essere ‘la solita raccomandata’.