Gigi D’Agostino, come sta il Dj più più amato in Italia? Malattia, moglie e figli

Gigi D’Agostino arriva a Sanremo. Un ospite attesissimo e non solo per la sua grande fama di Dj internazionale: ma soprattutto perché si tratta del suo ritorno sulla scena pubblica dopo la malattia che lo ha colpito.

Il peggio, forse, è alle spalle. Il grande Gig Dag, dopo il periodo più difficile della sua vita, si è ripreso la scena musicale. E lo ha fatto nel miglior modo possibile: la vetrina della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Chiaramente il valore di questa serata non è stato tanto l’esibirsi davanti al pubblico della Costa Smeralda, considerando gli show fatti in tutte le piazze e nei club delle più grandi città del mondo, quanto perché si trattava del suo ritorno alla musica dopo la malattia che lo ha colpito. Un ritorno che aspettavano davvero tutti.

La malattia

L’annuncio della sua malattia risale a due anni fa. Gigi D’Agostino, nato a Torino il 17 dicembre 1967, aveva commosso tutti pubblicando le foto della sua convalescenza. Quasi irriconoscibile aveva raccontato ai fan tutte le difficoltà che stava vivendo: lontanissimi i tempi in cui infiammava le folle con la sua musica tutti noi abbiamo dovuto fare i conti con la dura realtà.

Non più Dj con una brillante carriera (in costante ascesa sin dagli anni ’80) ma semplice uomo fiaccato da un brutto male. Era stato lui stesso nel gennaio 2022, in quella foto che aveva fatto il giro del web, ha raccontare tutte le sue difficoltà. “È un dolore costante, che non mi dà pace. La sofferenza mi consuma, mi ha reso molto debole, ma continuo a lottare”, aveva detto D’Agostino. Prima della lenta ma costante ripresa: e ora Gigi Dag, all’anagrafe Luigino Celestino Di Agostino, è tornato. Pronto a riabbracciare i suoi fan.

La vita privata di Gigi D’Agostino: cosa sappiamo su moglie e figli

Se dal punto di vista professionale conosciamo praticamente tutto di lui, diverso è il discorso per ciò che riguarda la sua vita privata. Il noto Dj infatti è sempre stato molto riservato e della sua sfera intima si sa poco o nulla. E questo sia per quanto riguarda un’eventuale compagna ma anche per ciò che riguarda possibili figli o figlie. Anche perché nelle varie interviste rilasciate non si è mai sbilanciato in tal senso. Sappiamo però che vive a Lugano in Svizzera. E sembra essere proprio e soltanto questa l’unica informazione circa la sua vita privata. Che dopo Sanremo 2024 si riesca a sapere qualcosa di più? Staremo a vedere.