Gigi Sammarchi: chi è, età, carriera, film, Andrea Roncato, chi è la moglie, figli, foto

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche il duo Gigi e Andrea, composto da Gigi Sammarchi e Andrea Roncato, che ritornerà insieme in televisione e parlerà della lunga carriera. E dei successi.

Dagli esordi al debutto di Gigi Sammarchi con Andrea Roncato

Gigi Sammarchi è nato a Bologna il 2 novembre del 149 ed è un noto attore e comico. Dopo la laurea in pedagogia, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo e con l’amico Andrea Roncato, anche lui bolognese, ha dato vita al duo Gigi e Andrea. Nel 1977, poi, ha debuttato in Rai con lo spettacolo Io e la Befana, mentre nel 1980 ha preso parte al programma di Enzo Trapani C’era due volte. Ha lavorato con Loretta Goggi e nel 1984 ha ottenuto un ottimo successo su Canale 5 e per tre anni di seguito con Premiatissima, dove con Roncato ha formato lo sketch della mamma e il figlio.

Un successo dopo l’altro

Gigi e Andrea nel 1986 sono entrati nel cast di Grand Hotel e nel 1987 hanno partecipato a Festival. Gigi, poi, dal 1988 al 1990 è stato co protagonista della serie tv Don Tonino, dove ha interpretato il commissario Sangiorgi e nel 1992 è tornato in tv per condurre il Tg delle vacanze. Nel 1995, invece, ha deciso di ritirarsi dalle scene. Dopo 20 anni lontano dal cinema, nel 2008 è tornato a recitare nel film Benvenuti in amore e nel 2018 lo abbiamo visto, come guest star, in un episodio della fiction L’ispettore Coliandro su Rai 2.

Chi è la moglie, vita privata

Quanto alla vita privata, sappiamo che Gigi ha avuto un primo matrimonio nel 1976 con Patrizia Zecchi. Nel 1995, poi, è convolato a nozze con Patrizia Guzzi, nota in Spagna negli anni ’90 per aver fatto parte del gruppo Las Mamachicho. Gigi sembrerebbe non avere figli.