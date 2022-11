Gigi Sammarchi, chi è la moglie Patrizia Guzzi: età, lavoro, figli

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Gigi Sammarchi, che dopo tanti anni sarà di nuovo in televisione. E sarà nel salotto di Rai 1 con l’amico e collega di sempre Andrea Roncato.

Gigi e Andrea: chi sono, età, carriera, oggi, film, foto e Instagram

Cosa sappiamo sulla moglie di Gigi Sammarchi

Quanto alla vita privata, sappiamo che Gigi Sammarchi, noto attore e comico che ha scoperto il successo con l’amico e collega Andrea Roncato, ha avuto un primo matrimonio nel 1976 con Patrizia Zecchi. Nel 1995, poi, è convolato a nozze con Patrizia Guzzi, nota in Spagna negli anni ’90 per aver fatto parte del gruppo Las Mamachicho. Gigi sembrerebbe non avere figli.

Il successo con Las Mamachicho

Non abbiamo molte informazioni su Patrizia: è sempre stata una donna schiva, riservata, ha preferito tenere la sua vita lontana dal gossip. Ma sappiamo che è stata molto famosa in Spagna, a Telecinco, dove ha lavorato come ballerina in quella trasmissione così famosa, Las Mamachicho. Era un programma umoristico che combinava performance, sketch, home video e registrazioni con la presenza di alcuni degli umoristi più in voga del momento. Quanto a Patrizia, probabilmente oggi conosceremo di più di lei: forse sarà il marito a raccontare qualcosa sulla loro sfera sentimentale?