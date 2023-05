Gigi Uno come Te Ancora insieme su Rai 1, anticipazioni 1 giugno 2023: ospiti e scaletta

Gigi d’Alessio, mercoledì 1° giugno 2023 in prima serata, incanterà Napoli con il suo show televisivo ” Uno come te- Ancora insieme”. Dopo il trionfo dell’anno scorso per i suoi 30 anni di carriera, il cantante partenopeo torna a regalare emozioni nella sua città natale con un grande concerto da Piazza del Plebiscito, trasmesso in diretta su Rai 1, Rai Italia e Rai Radio 2. Migliaia di fan in attesa trepidante per applaudirlo e cantare con lui le sue canzoni più famose e celebrate. Siete pronti?

Un cast stellare di amici e colleghi sul palco con Gigi

Non solo musica, ma anche divertimento e sorprese in questo spettacolo che ospiterà sul palco alcuni dei nomi più noti del panorama musicale, televisivo e comico italiano. Tra gli altri, duetteranno con Gigi D’Alessio: Biagio Antonacci, Elodie, Max Pezzali, Pio e Amedeo, Tananai, Lazza, Geolier, Serena Rossi, Alessandro Siani, LDA, Nino D’angelo, Enzo Gragnaniello, Clementino, Alex Britti e Ciccio Merolla. Solo per citarne alcuni. Oltre ai brani di successo di D’Alessio, come “Quanti amori”, “Una magica storia d’amore”, “Mon amour”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai” e “Buongiorno”, ci saranno anche omaggi alla grande musica napoletana e momenti dedicati al recente scudetto del Napoli.

Un artista poliedrico che ha conquistato il pubblico italiano e internazionale

Gigi D’Alessio è nato a Napoli il 24 febbraio 1967. Ha iniziato a suonare la fisarmonica a quattro anni e si è diplomato in pianoforte al Conservatorio di San Pietro a Majella. Ha lavorato con grandi nomi della canzone napoletana, come Mario Trevi, Antonio Buonomo, Pino Mauro e Angela Luce. Ha debuttato come solista nel 1992 con l’album “Lasciatemi cantare” e da allora ha pubblicato altri 26 album tra studio, live e raccolte. Ha venduto circa 29 milioni di dischi in tutto il mondo e ha partecipato quattro volte al Festival di Sanremo. Ha anche recitato in alcuni film e condotto programmi televisivi.

Una serata indimenticabile per Napoli e la sua musica

Il concerto di Gigi D’Alessio sarà un evento speciale per Napoli, che quest’anno è stata protagonista di tante iniziative culturali e sportive. La piazza si colorerà d’azzurro per celebrare la squadra del cuore del cantante, che ha vinto lo scudetto dopo 34 anni. Sul palco è previsto anche un saluto da parte del presidente Aurelio De Laurentiis e alcuni giocatori del Napoli: Giacomo Raspadori, Khvicha Kvaratskhelia e Giovanni Simeone. Insomma una grande occasione di condivisione e di gioia per tutti i napoletani e gli amanti del calcio.

Il concerto verrà trasmesso in diretta su Rai 1, Rai Italia e Rai Radio 2, con il commento di Ema Stokholma. Sui social di Rai Radio 2 verranno pubblicati contenuti extra dal backstage e il live twitting della serata. Al momento, però, la scaletta ufficiale con l’ordine di esibizione dei cantanti, che saliranno sul palco con lui, non c’è: bisognerà pazientare e seguire lo spettacolo. Tra musica e spensieratezza.