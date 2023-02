Gilles Rocca e Miriam Galanti si sono lasciati dopo 14 anni: ecco perché

La storia d’amore tra Gilles Rocca e Miriam Galanti è giunta al capolinea. Un annuncio che arriva direttamente dall’attore originario di Roma che con un post su Instagram chiede anche di rispettare la loro riservatezza e di non essere insistenti nel chiedere le motivazioni della fine della relazione che è andata avanti per 14 anni.

Il messaggio col quale Gilles annuncia la fine della storia con Miriam

Un messaggio lungo nel quale Rocca spiega anche la difficoltà di arrivare alla decisione presa con la sua compagna, anche lei attrice, e nel quale traspare anche la sofferenza per la decisione presa. “Dopo 14 anni d’amore, 14 anni vissuti insieme in cui abbiamo condiviso tanto, tutto, la nostra storia è finita”. E ha aggiunto: “Prima che la notizia possa essere riportata male dai giornali ho preferito farlo io”.

La richiesta dell’attore di rispettare la loro riservatezza

In conclusione l’attore ha sottolineato: “Spero che la morbosità del sapere il perché e il per come non si insinui nelle nostre vite. È stata una storia fantastica e non vorrei che si sporcasse con del gossip becero”. La coppia era molto affiatata. Su Instagram condivideva storie, momenti di quotidianità e di un amore che sembra non dovesse finire mai.

Già due anni fa era stata annunciata la fine della storia d’amore, ma era una fake news

In altre occasioni si era paventata la possibilità che la storia d’amore tra Gilles e Miriam fosse finita. Era accaduto solo due anni fa, nel 2021. In quella circostanza, davanti alla diffusione di una notizia senza fondamento, la reazione di Rocca era stata dura nei confronti di chi stava diffondendo voci a riguardo. “Io vi potrei anche querelare per le str@@e immense che dite”. All’epoca si era rivelata, quindi una fake news, ora purtroppo non è così, essendo l’annuncio della rottura arrivato proprio da Gilles.