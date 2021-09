Ginevra Pisani: chi è, età, carriera, chi è il fidanzato, altezza, Claudio D’Angelo, Instagram, Eredità, Uomini e Donne

Torna, dopo la breve pausa estiva, l’appuntamento su Rai 1 con l’Eredità, il game show ormai in onda da ben 20 anni. Alla conduzione, come sempre, Flavio Insinna: con lui due professoressa, la veterana Ginevra Pisana e la new entry Samira Lui.

Ginevra Pisani: chi è, età, carriera, Eredità.

Ginevra Pisani è nata a Napoli nel 1998, ha 23 anni e seppur giovanissima è già un volto noto della televisione. Ginevra ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della moda a soli 14 anni, poi è sbarcata a Canale 5 come corteggiatrice del tronista Claudio D’Angelo a Uomini e Donne. Nonostante la differenza d’età, i due si innamorano e iniziano una bellissima storia d’amore, durata fuori dal programma televisivo per ben 3 anni. Ginevra Pisani è poi diventata famosa come Professoressa dell’Eredità, il quiz di successo di Rai 1 condotto da Flavio Insinna.

Ginevra Pisani: chi è il fidanzato, vita privata

Ginevra Pisani ha avuto una storia d’amore con il tronista Claudio D’Angelo, poi i due hanno deciso di percorrere strade diverse. Ora la bella Ginevra sembrerebbe essere single.

Ginevra Pisani: Instagram

Molto seguita su Instagram. Con l’account @ginevra_pisani vanta 328 mila followers.