Ginevra ruba la scena a mamma Giorgia Meloni: saltella e si siede vicino al papà Andrea Giambruno durante il giuramento

Ora che è diventata premier l’attenzione mediatica è tutta rivolta verso di lei e la sua famiglia. In particolare ha destare tenerezza e allegria, a pochi minuti dal giuramento del nuovo governo, è stata la piccola Ginevra, figlia di Giorgia Meloni e Andrea Giambruno. Vestita di rosa e con uno zainetto in spalla, la sua presenza non è passata inosservata ai fotografi che non hanno perso l’occasione di immortalarla. Prima saltellava divertita appena fuori la Fiat 500 bianca dalla quale era uscita con la mamma e poi è entrata nel salone delle feste del Quirinale mano nella mano con il papà.

La piccola Ginevra seduta vicino al padre il giorno del giuramento

Giambruno si è presentato in un elegante abito scuro e non meno elegante è apparsa la sorella di Giorgia, Arianna: i capelli erano raccolti in una lunga treccia e poi la donna si è seduta vicino alla nipotina. Una volta seduta la piccola Ginevra ha chiesto di poter bere e i fotografi hanno immortalato il momento in cui è stato portato alla piccola il bicchiere d’acqua, Ginevra ha poi sorriso e ringraziato gli addetti.

Ma che bella Ginevra, la bimba di Giorgia Meloni, intimidita e anche un po' imbronciata #GovernoMeloni — Antonio Sanfrancesco (@AntonioSanfra) October 22, 2022

Il bigliettino sui social

Non è la prima volta che l’attenzione dei media si rivolge alla piccola Ginevra. Infatti dopo la vittoria delle elezioni era stata la stessa Meloni a condividere con i suoi follower su Instagram, il dolce messaggio che la piccola le aveva rivolto: ‘Cara mammina, sono tanto felice che hai vinto. Ti amo’. Poi, la notte del voto, quando la Meloni è salita sul palco di Fratelli d’Italia, il ringraziamento alla figlia non si è fatto attendere: ‘Voglio ringraziare la mia famiglia. Andrea, mia figlia, mia sorella, mia madre’.