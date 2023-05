Gino Castaldo, chi è la moglie Mary Cavallaro: età, lavoro, oggi, figlio, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone, che dal lunedì al venerdì tiene compagnia al pubblico. Tra gli ospiti di oggi, oltre agli affetti stabili e al ricordo del grande Little Tony, anche Sandro Giacobbe con suo figlio Andrea e Gino Castaldo, il giornalista e speaker radiofonico. Quest’ultimo si racconterà a cuore aperto: dalla carriera all’amore per la moglie Mary Cavallaro.

Cosa sappiamo su Mary Cavallaro, la moglie di Gino Castaldo

Gino Castaldo è un noto giornalista, critico musicale e speaker radiofonico. È seguitissimo e amato da tanti, ma non tutti forse sanno che nella sua vita c’è una donna. Sua moglie si chiama Mary Cavallaro, è più giovane di lui, ma la differenza d’età non è mai stato un problema. Anzi, tutto il contrario: i due più passa il tempo e più sono complici e innamorati come non mai. Mary e Gino si sono sposati nel 2016 e dal loro grande amore, nel 2020, è nato Arturo, che oggi è la loro gioia più grande.

Di Mary abbiamo pochissime informazioni, ma sappiamo che lavora come press agent oltre a fare la mamma. La famiglia oggi vive a Roma ed è proprio qui, nella Capitale, che Gino e Mary lavorano. E hanno deciso di creare il loro nido d’amore.

Instagram di Mary Cavallaro

Mary Cavallaro ha un profilo Instagram e con l’account @marycvlr vanta oltre 1.000 followers. Qui condivide scatti del suo lavoro, della sua quotidianità. E sono davvero tante le foto in compagnia del marito Gino e del figlioletto Arturo.