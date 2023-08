Giorgia, date uno sguardo alla sua lussuosissima casa: che vista da urlo

Giorgia, avete mai visto la sua splendida casa? La dimora in cui abita la nota cantante è davvero da sogno.

Stiamo parlando di una delle cantanti più amate di sempre ed anche una delle più conosciute a livello internazionale.

Recentemente è tornata a cantare ed è stata anche una concorrente del Festival di Sanremo, dove ha ottenuto successo.

La sua carriera sicuramente è stata ricca di tanti momenti importanti e in tutti questi anni ha collezionato tanti successi.

Giorgia, avete mai visto la sua casa?

Giorgia è sempre stata una delle cantanti più amate dagli italiani e non solo, visto che la sua popolarità ha raggiunto anche gli altri paesi europei. Lo scorso mese di febbraio è tornata al Festival di Sanremo e la celebre artista non ha mai smesso di emozionare i suoi fan.

Oggi vogliamo parlarvi della casa in cui la cantante vive e dimora da tanto tempo, insieme al suo compagno e al figlio.

La cantante abita nello specifico a Roma e stando a quanto è emerso, la sua abitazione sembra essere davvero da sogno.

Giorgia Todrani, è questo il suo nome è una delle interpreti della musica italiana più amate in assoluto. Le sue canzoni hanno davvero emozionato tantissime persone in tutti questi anni.

Ad un certo punto della sua carriera, Giorgia ha deciso di dedicarsi più alla sua famiglia e soprattutto al figlio.

Lo scorso mese di febbraio è stata protagonista al Festival di Sanremo incantando davvero tutti quanti. La sua canzone si è classificata al sesto posto e ancora oggi è una tra le più canticchiate e tra le più passate in radio.

Tornando però alla sua casa, grazie al web e soprattutto ai social network, abbiamo avuto modo di vedere qualche scorcio della sua abitazione.

Alcuni dettagli non sono di certo passati inosservati.

I dettagli emersi dalle foto sui social

L’appartamento è abbastanza spazioso e decorato in modo però piuttosto fine, con mobili e arredo colorati che danno vivacità agli ambienti.

Giorgia è infatti una donna abbastanza semplice e lo ha dimostrato sempre. In questa casa vive insieme al suo compagno ovvero Emanuel Lo che è anche un ballerino e coreografo, il quale da diverso tempo lavora nella scuola di amici.

Nel suo salone non può mancare il pianoforte, essendo lei oltre che una grande cantante anche una musicista. Un’altra delle sue più grandi passioni è lo sport, di conseguenza non è passata inosservata una foto da lei pubblicata, in cui è presente un tapis roulant.

Giorgia è infatti una grande appassionata di fitness e l’allenamento è parte integrante della sua quotidianità. Lo dimostra il fatto che da sempre il suo fisico è stato molto asciutto, magro ma tonico e anche muscoloso.

In bagno è presente un doppio lavandino, con tanto di scaffali, asciugamani e prodotti per la cura del corpo. In cucina c’è invece un grande tavolo di legno ideale per condividere i pasti insieme alla sua famiglia.

Cucina e terrazzo: i dettagli

Alle spalle della cucina troviamo invece una grande terrazza molto grande e abbastanza curata un po’ come se fosse un giardino tropicale pieno di piante rigogliose.

L’abitazione di Giorgia si trova, dunque a Roma nella capitale e nel dettaglio nel quartiere di Monteverde. E’ questo un quartiere a lei molto caro visto che la cantante è nata ed è cresciuta proprio li.

Giorgia, che non ha mai esagerato nel mostrare quella che è la sua vita privata, ma è sempre stata molto discreta, sui social di tanto in tanto si è mostrata all’interno della sua abitazione, facendo scorgere alcuni dettagli.

Insomma, una casa all’insegna della dimensione familiare quella di Giorgia, che si conferma una delle artiste più talentuose del nostro paese.