Giorgia Nazzaro, chi è la figlia di Gianni: età, carriera, mamma Nada Ovcina

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Nada Ovcina e sua figlia Giorgia, che ricorderanno Gianni Nazzaro, l’artista napoletano, rispettivamente marito e padre delle due, scomparso a luglio dello scorso anno.

Il matrimonio con Nada Ovcina e la nascita di Giorgia e Giovanni

Nada Ovcina è stata la moglie di Gianni Nazzaro, l’attore e cantante napoletano morto lo scorso 27 luglio. I due si sono sposati ben due volte: la prima agli inizi degli anni ’70 e da quell’amore sono nati i figli Giovanni Junior nel 1973 e Giorgia nel 1976. Il secondo matrimonio, invece, è avvenuto pochi giorni prima della morte: l’artista era ricoverato al Gemelli per via di un tumore ai polmoni e i due, come ha raccontato la donna a Nuovo, hanno deciso di sposarsi di nuovo, questa volta in ospedale. Lei non l’ha mai lasciato solo, gli è stato affiancato anche nel periodo più buio e triste della sua vita.

Di Giorgia non abbiamo molte informazioni, ma sappiamo che ha avuto un rapporto speciale con il padre, legame che difficilmente dimenticherà. E che, quasi sicuramente, ha sofferto quando il papà ha tradito la mamma con la modella francese Catherine Frank, dalla quale ha avuto altri due figli, Mattia e Davide.

Il riavvicinamento e la morte in ospedale

Gianni Nazzaro ha sì tradito la moglie, ma poi i due si sono riavvicinati nel 2016. E Nada è stata la donna che non lo ha mai lasciato solo, neanche quando era in ospedale per il tumore ai polmoni. Anzi, i due si sono sposati, una seconda volta, proprio in ospedale, a poche ore dalla morte dell’artista napoletano. A dimostrazione che l’amore vero, il primo, dura per sempre.