Giorgia Trasselli: chi è la tata di Casa Vianello, vita privata, film, figli, libro

Oggi su Rai 1 andrà di nuovo in onda il programma “Oggi è un altro giorno” in memoria di Raimondo Vianello. Tra i tanti ospiti ci sarà la bellissima Giorgia Trasselli, nonché la tata di Casa Vianello nella sitcom più amata dagli italiani. Sandra e Raimondo sono e saranno per sempre l’esempio d’amore più puro e divertente da seguire, e questo lo conferma anche la meravigliosa attrice. Conosciamola meglio.

Giorgia Trasselli: dagli esordi al successo

Nata a Roma il 2 Marzo del 1952, Giorgia Trasselli è un’attrice, regista teatrale e insegnante italiana. La sua passione per il cinema e il teatro si è fatta sentire già dalla tenera età. Infatti ha studiato subito recitazione presso il famoso Teatro Stabile, iniziando a muoversi in questo mondo con delle piccole compagnie teatrali. Si è poi ulteriormente dedicata e appassionata alla danza e al movimento scenico. Negli anni ha frequentato tantissimi corsi di recitazione e canto che l’hanno, evidentemente, portata al successo di oggi.

La tata di Casa Vianello

L’attrice è nota al pubblico italiano per essere la famosa tata nella sitcom “Casa Vianello“. Ha avuto infatti l’onore e il privilegio di recitare con Sandra Mondaini e Raimondo Vianello dal 1998 al 2007. Sicuramente il palco del teatro può definirsi come una sua seconda casa. Negli ultimi mesi ha fatto parte anche del bellissimo spettacolo “Parenti serpenti” a Lello Arena. Interpretando Bice nella fiction Mediaset Fosca Innocenti. quest’anno è tornata anche sul piccolo schermo.

Marito, figli e libro

Non si hanno tante informazioni riguardo la sua vita privata e sentimentale. Non si sa infatti se l’attrice abbia un compagno, un marito o dei figli. Recentemente però ha pubblicato un libro, il suo primo libro, intitolato “Scusi, lei fa teatro? La tata più famosa d’Italia tra palcoscenico e tv“, scritto con Massimiliano Beneggi.

Instagram

L’attrice ha un profilo ufficiale Instagram, giorgia_trasselli, seguito da più di 2000 persone.