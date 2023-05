Giorgio Mastrota: chi è, età, carriera, chi è la moglie, figli, televendite, vita privata, foto e Instagram

Chi non ha visto almeno una volta nella vita le sue televendite? Lui, Giorgio Mastrota, è sicuramente uno dei volti noti della pubblicità e della tv del nostro Paese. Oggi sarà ospite a Oggi è un altro giorno per raccontarsi e parlare a cuore aperto della sua carriera e della sua vita privata ai microfoni di Serena Bortone. Ma cosa sappiamo su di lui? Cerchiamo di saperne di più con questo articolo!

Dagli esordi al successo di Giorgio Mastrota, la sua carriera

Conduttore e personaggio televisivo di successo Mastrota ha fatto il suo ingresso nella tv con Gianfranco Funari prima di passare al circuito tv Italia 7. Non tutti sanno che inizialmente la sua carriera è stata incentrata prevalentemente al mondo della conduzione (Usa Today uno dei programmi che l’ha visto protagonista) per poi passare al mondo delle televendite nella seconda metà degli anni ’90. Nel 1999 lo ricordiamo tuttavia anche per il programma Meteore che lo aveva riportato nuovamente alla conduzione. E poi tantissime sono state le sue presenze in programmi tv, come Propaganda Live tanto per fare un esempio, e perfino alcune partecipazioni nel mondo della musica.

Pubblicità famose di Giorgio Mastrota

Tra i suoi spot più famosi ci sono senza dubbio quello per i materassi Eminflex che, pensate un po’, porta avanti dal 1992! E poi i promo per Esselunga, Edison, Iliad e tanti altri brand noti e meno noti. Di certo le sue pubblicità possono essere considerate come una sorta di pezzo di storia della nostra tv.

La vita privata di Giorgio Mastrota, moglie

Mastrota oggi ha 58 anni e festeggerà il 59esimo compleanno il 15 maggio. I genitori erano originari della Calabria mentre lui è nato a Milano. Nel 1992, a Madrid, il conduttore ha sposato la showgirl spagnola Natalia Estrada, che aveva conosciuto mentre lavorava per Telecinco. La coppia si è poi separata nel 1998 dopo aver avuto una figlia, che si chiama Natalia Junior. Oggi dunque Mastrota è single o ha intrapreso un’altra relazione?

Come si chiama l’attuale moglie di Mastrota

Pochi mesi fa, nel settembre 2022 ha sposato, Floribeth Gutierrez con la quale ha due figli. La coppia è molto affiatata e il loro rapporto, specie dopo il matrimonio, procede a gonfie vele.

Instagram Giorgio Mastrota, il numero 1 delle televendite spopola sui social

Non tutti sanno che il suo profilo Instagram ha una caratteristica peculiare: in tutte le foto, a prescindere dal contesto e dai soggetti, ben in evidenza c’è sempre il suo pollicione. Il suo account vanta ad oggi oltre 25mila followers. Lo potete trovare qui pollicione (@giorgiomastrota).

Quello che non sai su Giorgio Mastrota

Vediamo adesso alcune curiosità sul popolare conduttore: