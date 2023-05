Giorgio Mastrota, chi è l’ex moglie Natalia Estrada: oggi, matrimonio, figlia, carriera, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta, come sempre, da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Justine Mattera e Angela Melillo che ricorderanno il paroliere e storico conduttore Paolo Limiti, anche Giorgio Mastrota, il ‘re’ delle televendite che si racconterà a cuore aperto. Dalla carriera all’amore, poi finito, con l’ex moglie spagnola Natalia Estrada.

Dagli esordi al debutto di Natalia Estrada, il successo con Il Ciclone

Natalia Estrada è nata in Spagna il 3 settembre del 1972 ed è una nota ballerina, conduttrice naturalizzata italiana. Dopo aver esordito nel mondo dello spettacolo conducendo Il gioco delle coppie proprio con Giorgio Mastrota, ha raggiunto il successo con il film Il ciclone di Leonardo Pieraccioni. Tra la fine degli anni ’90 e i primi anni duemila, inoltre, è diventata un volto noto di Mediaset: ha condotto molti varietà al fianco di Gerry Scotti e Gigi Sabani, poi nel 2004 ha deciso di abbandonare la carriera televisiva per dedicarsi alla sua passione: l’equitazione.

La storia d’amore con Giorgio Mastrota

Natalia Estrada, che ha studiato fin da piccola danza piccola, ha debuttato come conduttrice tv nel 1992, anno in cui ha condotto la versione spagnola di Bellezze al bagno su Telecinco. In Italia, invece, ha debuttato nel 1992 al fianco del marito Giorgio Mastrota: i due sono convolati a nozze, poi è nata una figlia, Natalia. Nel 1998, però, dopo 5 anni di matrimonio, la coppia ha deciso di separarsi e di percorrere due strade diverse.

La passione per l’equitazione e il ritiro dalle scene

Dopo una carriera brillante, Natalia Estrada ha deciso di ritirarsi dal mondo dello spettacolo e nel 2003 ha iniziato a concentrare le sue attenzioni sul mondo dell’equitazione. Nel 2006, invece, ha fondato un’associazione per la promozione dell’equitazione americana e ha partecipato ad alcune competizioni internazionali di reining. Ma non solo. Gestisce un maneggio a Cortazzone e ha anche un grande ranch sulle colline tra Forlì e Predappio.

Instagram e foto di Natalia Estrada

La showgirl Natalia Estrada ha un profilo Instagram e con l’account @nataliaestradaoffan vanta oltre 20 mila followers.