Giovanni Impastato, chi è il fratello di Peppino Impastato: età, biografia, figli, libri, moglie

Giovanni impastato è il fratello minore di Peppino, ucciso dalla mafia nel 1978. Da quel momento, ha raccolto l’eredità del fratello e ha dedicato la sua vita a combattere “Cosa Nostra”. Nel pomeriggio sarà ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” e racconterà la sua vita con il fratello e lo stato della mafia in Italia oggi. Ecco tutto quello che sappiamo su di lui.

Chi è Giovanni Impastato: età, biografia

Giovanni Impastato è nato a Cinisi nel 1953 e ha 70 anni. Il suo cognome non è nuovo e porta con sé una storia molto importante: il fratello Peppino ucciso dalla mafia. L’incontro con Cosa Nostra avviene dal momento della loro nascita, sapete perchè? Il loro padre si chiamava Luigi (1905-1977) e faceva parte di un clan mafioso. La loro madre, invece, era Felicia Bartolotta (1916-2004) e appena scoprì cosa faceva il marito e dei suoi legami con i boss, cercò in tutti i modi di sottrarsi al matrimonio combinato organizzato dalle loro famiglie, ma non vi riuscì. Così si sono sposati e hanno dato alla luce Giovanni e Peppino. Non si hanno molte informazioni sulla vita privata di Giovanni o sul suo percorso di studi perché la sua causa principale è la lotta contro la mafia, non ha mai amato parlare di sé.

Il fratello di Peppino Impastato

Giovanni e Peppino crescono insieme, il fratello maggiore, sin dai primi anni dell’adolescenza si rende conto che quello che fa il padre è profondamente sbagliato. Decide di ribellarsi alla famiglia e inizia un’attività politica e culturale profondamente di sinistra e dichiaratamente anti mafiosa. Tutta la famiglia è molto spaventata e il 9 maggio del 1978 Peppino viene ucciso da alcuni sicari dei Cosa Nostra.

La lotta alla mafia e i libri

La morte del fratello per il più piccolo Giovanni segna uno spartiacque nella sua vita. Lui che era un po’ più timido e ancora con le idee meno mature, si rende conto di tutto. Con gli anni, dedica la sua vita alla lotta contro la mafia raccogliendo l’eredità di Peppino e portando avanti la lotta. Ha partecipato alla fondazione della “Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato”, un organo che si occupa di sensibilizzare sui meccanismi mafiosi e s’impegna quotidianamente contro le mafie. Ha scritto molti libri, tra cui:

Resistere a Mafiopoli

Oltre i cento passi

Mio fratello, tutta una vita con Peppino

Vita privata: moglie e Instagram

Giovanni è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata, per questo motivo non sappiamo se condivida le giornate con qualcuno oppure no. Su Instagram ha un profilo con quasi 4mila followers su cui condivide alcuni scatti mentre va nelle scuole a sensibilizzare sul tema e sui suoi testi in cui racconta la resistenza contro la mafia.