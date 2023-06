Giucas Casella, chi sono i figli: età e vita privata

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Domenica In, la trasmissione in onda dalle 14.00 e condotta dalla ‘zia d’Italia’ Mara Venier. La puntata di oggi sarà l’ultima prima della pausa estiva, quindi c’è grande emozione da parte di tutto il pubblico più affezionato. Tra gli ospiti di oggi ci sarà anche Giucas Casella. Ma vediamo chi è il suo unico figlio James: ecco tutto quello che sappiamo su di lui!

Chi è il figlio di Giucas Casella?

Giucas Casella è il compagno dell’ex annunciatrice tv, attrice e doppiatrice Valeria Perilli. Durante il rapporto con Valeria, Giucas ha conosciuto una ballerina inglese, Carol Torr, con la quale ha intrapreso una relazione extraconiugale. Dalla quale nel 1986 ha avuto il suo unico figlio, James. Lui ha confessato in più occasioni: “Non ho amato Carol e non volevo un figlio da lei. Quando mi ha comunicato di essere incinta non mi sono più fatto vivo. A un mese dal parto, però, mi ha nuovamente contattato dicendomi che non poteva più mantenerlo”.

La lotta contro Carol Torr per l’affidamento

Durante tutta la gravidanza, Giucas Casella non si fa vivo. Succede, però, qualcosa che gli fa cambiare idea. Si confida con Pippo Baudo e decide di volersi prendere cura del figlio. Da quel momento inizia una battaglia legale in cui lui vuole l’affidamento esclusivo del piccolo. Come riportato da Metropolitan, ha rivelato durante un’intervista: “Mi sono confidato con Pippo Baudo che mi ha consigliato di pensarci bene, diceva che un giorno avrei sofferto se lo avessi abbandonato così. Le ho chiesto allora di tornare in Italia e ne ho richiesto l’affido. Da quel momento mi sono sempre occupato di lui.”

Chi è James Casella: età e lavoro

Il figlio James nella vita è un medico chirurgo che si tiene ben lontano dai riflettori. Sappiamo che ha studiato Medicina a Roma e si è specializzato sempre all’Università La Sapienza. Dal 2012 lavora all’Ospedale San Camillo Forlanini della capitale e conduce una vita serena con la sua compagna, con la quale ha da poco avuto un figlio: il piccolo Giovanni.

Il rapporto difficile con la madre

James Casella è stato cresciuto dal padre biologico Giucas Casella e la moglie di lui: Valentina Perilli. Frutto di una relazione extraconiugale con un’altra donna, in famiglia non è mancata una crisi di coppia, ma i due hanno accudito ansime il piccolo e stanno insieme da oltre 40 anni. James, però, non ha mai più rivisto la sua madre biologica. Soltanto di recente, compiuti i 30 anni, ha deciso di ricercare Carol Torr. Lei ha accusato Giucas, dicendo che lui le ha impedito di vederlo per anni, tendendoli separati forzatamente. Lui ha risposto alle accuse: “Lei ha visto James poche volte, ma non ha mai chiesto di vederlo di più e proprio per questa ragione le sue dichiarazioni mi fanno stare male. Mi ha accusato di aver ostacolato il loro rapporto, ma non è vero perché poteva vederlo quando voleva”.