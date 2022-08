Giucas Casella e Sophie Codegoni ad Avanti un Altro: cosa faranno nel programma di Bonolis

Si sono fatti conoscere e amare dal pubblico durante la loro lunga permanenza nella casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello Vip. E ora, a distanza di mesi, due dei protagonisti del reality sono pronti a ritornare in televisione, questa volta nel programma di Paolo Bonolis ‘Avanti un altro’. Stiamo parlando di Sophie Codegoni, la bella ex tronista di Uomini e Donne che a Cinecittà ha trovato l’amore, e di Giucas Casella.

Sophie Codegoni è la nuova Bonas di Avanti un altro

Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, ha voluto fortemente nel cast di Avanti un altro, gioco preserale di Canale 5, la bella Sophie. Che così prenderà il posto di Sara Croce e diventerà lei la nuova ‘Bonas’ del programma. A confermarlo, al settimanale Chi, proprio la modella e influencer seguitissima sui social: “Ho fatto il provino con l’intenzione di chi, finito un reality, deve ripartire da zero. Mi sono presentata al casting e ho incrociato le dita”. Sophie ha convinto tutti e presto vestirà i panni della Bonas: ‘Lavorare con Sonia Bruganelli e con il suo team, e in studio con il grande Paolo Bonolis, per me è motivo di orgoglio immenso’ – ha detto.

La bella Sophie, che si è fatta conoscere prima a Uomini e Donne e poi al GF VIP, sogna in grande. E non ha certo nascosto il desiderio, un giorno, di condurre un programma tutto suo. Magari incrocerà le dita anche questa volta…e ci riuscirà!

Giucas Casella che ruolo avrà?

Sophie Codegoni non sarà certo l’unica new entry nel programma di Bonolis. Stando alle indiscrezioni rilasciate dal settimanale Chi, anche Giucas Casella farà parte del cast di Avanti un altro nel ruolo di mago. Insomma, ne vedremo delle belle e le risate saranno assicurate!