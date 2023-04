Giulio Scarpati: chi è, età, carriera, oggi, figli, moglie, vita privata, foto e Instagram

Il celebre attore Giulio Scarpati sarà ospite di Francesca Fialdini in questa domenica di festa e racconterà tutto di sé. Rilascerà un’intervista inedita nel salotto di “Da noi a ruota libera” dove parlerà a cuore aperto: dalla vita privata alla carriera. Siete curiosi e volete saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo di lui!

Chi è Giulio Scarpati: età e carriera

Giulio Scarpati è un noto attore, è nato a Roma il 20 febbraio del 1956 sotto il segno dei pesci e ha 67 anni. Sua madre è metà svizzera e metà napoletana, mentre il padre è originario della provincia di Latina. Ha un fratello e una sorella: lui è il titolare di una cooperativa che vende prodotti biologici, mentre lei è una scrittrice di romanzi. Giulio si appassiona alla recitazione fin da piccolo e inizia a studiare teatro. Il suo esordio avviene nel 1977, quando ha solo 21 anni e recita in alcuni spettacoli, come: L’idiota di Dostoevskji, Il trionfo dell’amore e molti altri. Nel 1984 debutta sul piccolo schermo in “Due assi per un turbo”, ma la fiction che gli dona il gran successo è “Un medico in famiglia”. Grazie alla serie, Giulio diventa un attore famoso e noto al grande pubblico. Ha recitato anche in alcuni film importanti, quali:

La riffa, 1991

Chiedi la luna, 1991

Tutti gli uomini di Sara, 1992

Il giudice ragazzino, 1994. Con questo ruolo vince un David di Donatello

Vita privata: moglie e figli

Il celebre attore condivide la vita da moltissimi anni in compagnia della sua adorata moglie: Nora Venturini. Il suo nome non è noto perché lavora nel backstage del mondo dello spettacolo, infatti è una grande regista teatrale. Dal loro amore sono nati due figli: il primogenito è Edoardo ed è venuto alla luce il 27 maggio del 1988 e la sorella Lucia è nata il 27 novembre del 1994. Ad oggi hanno rispettivamente 34 e 28 anni.

Instagram dell’attore

Giulio Scarpati è molto attivo sui social, soprattutto su Instagram, dove ha un profilo personale seguito da oltre 11 mila followers. È molto attivo e condivide tanti scatti del suo lavoro, al momento è impegnato in diverse tournée teatrali con la moglie. Ecco uno scatto dal suo habitat naturale: