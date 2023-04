Giulio Scarpati, chi è la moglie Nora: età, lavoro, figli, foto e Instagram

Il noto Giulio Scarpati sarà ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” e racconterà tutto di sé e della sua vita privata. Sono molte le domande che gli vengono fatte sulla sua dolce metà, anche se lui non risponde volentieri. Chi è la moglie? Si tratta della bravissima scrittrice e regista Nora Venturini, conosciamola meglio!

Chi è Nora Venturini: età e lavoro

Nora Venturini è una scrittrice, autrice e regista teatrale molto rinomata in tutta Italia. Lei è molto riservata e non ama rilasciare interviste o dichiarazioni pubbliche, per questo motivo non si hanno notizie sulla sua vita. Sappiamo che ha lavorato molto nella sua vita, soprattutto con il teatro e la scrittura. Assieme al marito ha portato in teatro “Il misantropo di Molière” nel 2019 e negli ultimi anni si è dedicata soprattutto alla scrittura. Nel 2017 ha esordito con Mondadori con il romanzo “L’ora di punta”,due anni dopo “Buio in sala” e nel 2022 sono usciti: “Paesaggio con ombre” e “Buio mortale”. I libri trattano delle indagini della tassista Debora Camilli e stanno avendo un gran successo.

L’amore con Giulio Scarpati e i figli

Giulio Scarpati e Nora Venturini si sono sposati nel 1981, dopo molti anni d’amore. Dal primo incontro sono passati quasi 45 anni e non è semplice portare avanti la relazione. Durante un’intervista lui ha dichiarato: “Stiamo insieme da 40 anni. Ci vuole molto buon senso, molta capacità di saper gestire le cose. Non appena vedi che dai per scontato un rapporto, è il momento in cui devi entrare in allarme, devi rinnovarti”. La coppia ha anche due figli: nel 1988 è nato il loro primo figlio Edoardo. Nel 1994 è venuta alla luce la secondogenita Lucia. Giulio Scarpati ha raccontato più volte di aver avuto grandi difficoltà nell’essere padre: “Sinceramente non so che padre sono: il mestiere di genitore è molto difficile. Bisogna non caricare i figli delle nostre ansie, si rischia di creargli sfiducia nel futuro…”.

Foto e Instagram

Come già detto, Nora Venturini è una persona molto riservata e così anche il marito, per cui su di loro non si sa molto. Lei ha un profilo Instagram poco seguito, parliamo di circa 400 persone. Condivide molti scatti dalle presentazioni dei suoi libri, che porta in giro per l’Italia: