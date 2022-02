Giulio Violati, chi è il marito di Maria Grazia Cucinotta: età, carriera, lavoro, figlia, imprenditore, matrimonio, acque minerali, Instagram

Come ogni weekend l’appuntamento su Canale 5 è con Verissimo, uno dei salotti televisivi più amati e seguiti dal pubblico. Tra gli ospiti di oggi, oltre all’attore inglese Robert Pattinson, anche Maria Grazia Cucinotta, pronta a raccontarsi a cuore aperto ai microfoni di Silvia Toffanin, tra vita privata e carriera.

Chi è il marito di Maria Grazia Cucinotta

Si chiama Giulio Violati ed è lui il marito dal 1995 di Maria Grazia Cucinotta. Sappiamo che nella vita lavora come imprenditore ed è figlio di Carlo Violati, ex amministratore delegato di Ferrarelle. I due si sono sposati nel 1995 e nel 2001 è nata la loro figlia, Giulia.

Maria Grazia Cucinotta: chi è, film

Maria Grazia Cucinotta è nata a Messina il 27 luglio del 1968. Dopo il diploma in analisi contabile, la bella Maria Grazia si è trasferita a Milano dove ha vissuto una serie di esperienze nel campo della moda. Nel 1987 ha partecipato al concorso di Miss Italia ed è stata poi scelta da Renzo Arbore come valletta per il programma Indietro tutta!. Maria Grazia Cucinotta nel 1994 è stata scelta da Massimo Troisi come partner nel suo film Il postino, che l’ha fatta conoscere a tutto il mondo. Da lì ha collezionato un successo dopo l’altro. E’ anche comparsa nel film della saga 007 Il mondo non basta. Negli Usa è conosciuta, inoltre, per le sue esperienze come produttrice cinematografica.