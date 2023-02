Giuria sala stampa Sanremo 2023: cos’è, da chi è composta e quando vota

Perché Sanremo è Sanremo, e non c’è storia! Il classico appuntamento invernale con il contest più famoso ed atteso della musica italiana sta per iniziare, e manca davvero poco all’appuntamento di questa sera, la prima puntata. Tutto pronto, mancano solamente gli ultimi ritocchi, e un po’ di pazienza, poi potremo iniziare. Quest’anno il Sanremo 2023 si presenta in una nuova freschissima veste. Anche il regolamento, infatti, è leggermente cambiato rispetto al 2022. Tra le novità, il fatto che non ci sia più la giuria Demoscopica 1000, ma si ritorna ad una Demoscopica di 300 persone ”selezionate”. Rimane una certezza, poi, la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web (150 rappresentanti dei media accreditati al Festival) e il televoto.

Rimane uguale al 2022, invece, il fatto che durante le prime due serate vedranno al voto solo la Giuria della Stampa divisa nelle sue tre componenti (Tv e Carta Stampata, Radio e Web), ognuna delle quali avrà il peso di un terzo. Successivamente, poi, nella terza serata si conferma il voto al 50% del Televoto e della Demoscopica. Durante il corso della quarta serata, invece, quella dedicata alla cover, voteranno tutte e tre le componenti con il 34% affidato al televoto. Il 33% sarà affidato alla giuria stampa congiunta in tutte le sue componenti, e il 33% restante alla giuria demoscopica. Poi, durante la prima parte della serata finale si vota solo con televoto, rimanendo fedeli alla regola del 2022. Infine, una volta che saranno state individuate le cinque prime posizioni sul podio allargato, solamente a quel punto voteranno nuovamente tutte le giurie per decretare il successo finale.

La giuria demoscopica

Tale giuria è costituita da 300 membri quest’anno, i cui componenti sono stati ”selezionati” da un istituto demoscopico specializzato nel settore dei sondaggi, e sono stati scelti tra abituali fruitori di musica, dunque soggetti che hanno confidenza con le performances musicali, anche solo per il semplice fatto di essere fruitori abituali di concerti. Nonostante ciò, però va detto che l’istituto incaricato dalla Rai per compiere la selezione coinvolge una fetta di pubblico più eterogenea possibile, sia per estrazione anagrafica che geografica.

La giuria classica o Stampa

Oltre alla demoscopica, a decretare il vincitore di questa edizione del Festival di Sanremo 2023, ci sarà anche, come sempre, quella della Stampa, composta da giornalisti televisivi, della carta stampata, delle radio e del web, che avrà il suo peso durante le votazioni.