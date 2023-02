Quanto guadagna Gianni Morandi a Sanremo 2023? Il cachet

Anche quest’anno legato al Festival di Sanremo c’è un grande giro di affari. Nonostante questa edizione, la 73esima, sia più economica di quella precedente, resta una domanda che in tanti si staranno formulando in questi giorni: Quanto costa Sanremo? Quanto viene speso per i conduttori e i co-conduttori? E per i cantanti?

Tanta curiosità intorno ai cachet di Amadeus e Gianni Morandi

Una curiosità lecita, che certamente non viene soddisfatta direttamente dagli organizzatori della kermesse musicale, ma le indiscrezioni in merito sono tante. Ma a dare risposte che sembrano essere più dettagliate a riguardo sembra essere stato Money che ha reso noti alcuni dei cachet che dovrebbero essere corrisposti in questi cinque giorni di impegni con il Festival.

Il conduttore e direttore artistico dello show, Amadeus dovrebbe percepire complessivamente 350 mila euro, circa 70mila euro a serata. Poco di più di quanto verrà corrisposto a Gianni Morandi che per le cinque serate del Festival dovrebbe ricevere 300mila euro.

Quali sono i compensi delle co- conduttrici e dei cantanti

Dopo i due personaggi principali presenti per tutte le serate, ci sono le co-conduttrici: Chiara Ferragni che sarà presente nel primo e nell’ultimo appuntamento con il Festival, Francesca Fagnani nella seconda serata della kermesse, Paola Egonu nella terza serata dello show e Chiara Francini nella quarta. Per ciascuna il cachet si aggira intorno ai 25mila euro a serata, solo per la Ferragni la somma sarebbe di 50mila euro a serata. Ma l’influencer. Già da tempo, ha annunciato che la somma che percepirà in questa sua nuova avventura verrà interamente devoluta a un’associazione contro la violenza.

Anche per i 28 cantanti in gara è previsto un compenso, pari a circa 48mila euro. Ma i guadagni sembrano superare di gran lunga le spese. Il Festival conta un giro di affari notevole che dovrebbe aggirarsi intorno ai 60milioni in totale dei quali 42 sono riconducibili alle pubblicità.