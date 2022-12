Giuseppe di Uomini e Donne del trono over: chi è, età, lavoro, Silvia, Daniela

Uomini e Donne è andato in onda anche oggi, al consueto orario di sempre, alle 14.45, è si è partito subito col botto: Giuseppe è al centro dello studio, che è uscito con due belle dame: Silvia e Daniela. Ma le critiche in studio non sono mancate. Ecco come è andata la puntata di oggi nel salotto di Maria De Filippi. Continuate a leggere!

Daniela di Uomini e Donne del Trono Over: chi è, età, lavoro, Instagram, Carlo

Giuseppe, chi è il cavaliere di Uomini e Donne

Giuseppe di Uomini e Donne è uscito in esterna con ben due dame nei giorni scorsi: Silvia e l’affascinante Daniela. Ma a quanto pare ci sono ancora dubbi su quale sia la sua preferita. Le due uscite sono andate molto bene, stando a quello che ha detto, in tutti e due i casi si è trovato molto bene, e per il momento si ritiene soddisfatto delle conoscenze. In particolare si è concentrato su Daniela, quando è andato in centro studio, anche se Daniela ha il dubbio sul suo reale interesse, in quanto si aspettava dei baci che, per il momento, non sono ancora arrivati. Giuseppe si è giustificato, spiegando che non vuole sbagliare e non vuole fare del male a nessuno. ”Una scusa” ha urlato Tina dallo studio, ma Giuseppe, ovviamente, non è d’accordo con lei. Daniela si è detta comunque pronta a tutto, nonostante la distanza, ma il suo atteggiamento ambiguo non la incoraggia molto a proseguire con la conoscenza. Giuseppe non sa cosa fare, per il momento vive in questa condizione di stallo e parla di una ”questione di rispetto”, ma in studio quasi nessuno ha creduto alle sue parole.