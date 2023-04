Giuseppe Zeno, chi sono le figlie: età, oggi, la moglie Margareth Madè

Il celebre attore Giuseppe Zeno oggi sarà ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo e rilascerà una toccante intervista. Parlerà a cuore aperto della sua adorata famiglia: le due figlie e la moglie Margareth Madè che tanto ama. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di loro!

La vita privata di Giuseppe Zeno

Il noto attore Giuseppe Zeno è molto riservato sulla sua vita privata, che non ama condividere con il grande pubblico. Sappiamo che è molto innamorato di sua moglie Margareth Madè, con cui è convolato a nozze il 20 agosto del 2016 nella Chiesa di San Giovanni Battista a Ortigia, nella meravigliosa cornice di Siracusa. Dopo solo un anno di fidanzamento hanno deciso di fare il grande passo e ne sembrano sempre più convinti. Hanno raccontato al “Sussidiario”: “Era parecchio che “ci cercavamo”, ci informavamo l’uno dell’altro: ce lo siamo confessati dopo… Poi ci siamo incontrati a casa di amici. È bastato un lunghissimo sguardo, che continua ancora”.

Chi sono le figlie?

La coppia è innamoratissima ed entrambi non vedevano l’ora di diventare genitori. La prima figlia è nata l’8 settembre del 2017 e si chiama Angelica. Hanno deciso di non condividere i volti delle piccole per preservarne la privacy, ma mostrano qualche scatto furtivo in cui i volti non sono identificabili. Il 4 settembre del 2020 la gioia è raddoppiata con l’arrivo della seconda figlia: Beatrice. L’attore ha condiviso il lieto evento sui social con un dolcissimo post: “E io che ti vedo arrivare, Beatrice, capisco perché son nato. Benvenuta Beatrice. Margareth Madè non ti ringrazierò mai abbastanza”.

L’amore con Margareth Madè

Margareth Madè e Giuseppe Zeno sono moglie e marito e si amano tantissimo. Lui ha raccontato più volte, durante le interviste: “Sono rimasto folgorato dalla prima volta che l’ho vista”. Entrambi sono convinti che sia stato il destino a farli incontrare. Per celebrare l’anniversario lui ha scritto sui social: “Non accade per caso, non accade quando decidi che sia il momento. Accade perché era scritto. Accade perché il mio sguardo era già fisso nel punto in cui sapevo che saresti passata. E quel sapere è diventato sentire e lo sarà sempre di più!”. Ecco un dolce scatto della famiglia al completo risalente al periodo natalizio: