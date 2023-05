Giusy, chi è la dama di Uomini e Donne: età, lavoro, Riccardo Guarnieri

Giusy di Uomini e Donne è la nuova dama che è scesa in studio per Riccardo Guarnieri. I due erano già usciti qualche tempo fa, e le cose non erano andate benissimo. Ora hanno deciso di riprovarci, chissà come sarà andata! Siete curiosi? Continuate a leggere l’articolo.

Giusy di Uomini e Donne: come è andata l’uscita con Riccardo

Giusy è una donna forte, matura e molto avvenente, per questo ha colpito sin da subito la curiosità di Riccardo. Tra i due però non sembra esserci una buona intesa, perché l’uscita al ristorante non è andata proprio alla grande. La cena è andata discretamente bene, perché Riccardo ha detto che i torni non gli sono piaciuti particolarmente. I torni, stando a ciò che dice Riccardo, non sono stati dei migliori. Poi Giusy ha messo in mezzo la questione del caffè. Giusy ha detto di essere una caffeinomane, ma pare che Riccardo abbia avuto una reazione spropositata rispetto ad una affermazione del genere. Ma in realtà non si è capito molto, perché Riccardo continuava a contraddire le parole della sua dama. ”Mette in difficoltà chi ha di fronte” ha detto Giusy davanti a tutti, facendo chiaramente capire che la cosa probabilmente non andrà avanti. Intanto, ci sono altre due sedute vicino a lei, altrettante dame uscite con Riccardo o che vorranno conoscerlo.